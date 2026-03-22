Acasa » Politică » „Mi s-a făcut silă". Primarul PSD din Pitești, atac la parlamentarii PSD de Argeș: „Voi sunteţi sănătoşi la cap?" (FOTO)

„Mi s-a făcut silă”. Primarul PSD din Pitești, atac la parlamentarii PSD de Argeș: „Voi sunteţi sănătoşi la cap?” (FOTO)

Traian Avarvarei
22 mart. 2026, 22:07
Cristian Gentea, primarul PSD din Pitești. Sursa foto: Cristian Gentea / Facebook
Cuprins
  1. Mesajul care l-a enervat pe primarul Gentea
  2. Gentea (PSD), către parlamentarii PSD de Argeș: Voi sunteţi sănătoşi la cap?

Cristian Gentea, primarul PSD din Pitești, i-a criticat dur pe colegii săi, parlamentarii PSD de Argeş, pentru că nu ajută cu nimic oraşul și se împăunează cu minciuni.

Mesajul care l-a enervat pe primarul Gentea

Primarul Cristian Gentea a reacționat dur după ce organizația PSD Argeș a postat pe Facebook un mesaj potrivit căruia parlamentarii partidului „au reuşit includerea în bugetul de stat a finanţării unor proiecte de mare importanţă pentru zeci de mii de argeşeni”. În cazul Piteștiului, era vorba despre alocarea sumei de un milion de lei pentru modernizarea străzii Intrarea Lămâiţei.

Gentea (PSD), către parlamentarii PSD de Argeș: Voi sunteţi sănătoşi la cap?

În fapt, acuză primarul PSD al Piteștiului, parlamentarii PSD de Argeș nu fac nimic pentru acest oraș și doar complotează cum să se asigure că el nu va mai candida pentru încă un mandat.

„Astăzi, după ultima postare a PSD Argeș, mi s-a făcut silă! Băi, fraților (dacă vă mai pot numi așa…), voi sunteți sănătoși la cap? Cât credeți că veți mai putea minți electoratul, când vorbiți despre Municipiul Pitești? Nu știe toată lumea că nu vreți să ajutați cu nimic? Nu susțineți nicio investiție, nu sprijiniți cu nimic FC Argeș. M-ați întrebat, măcar o singură dată, dacă puteți ajuta cu ceva? În afară de a unelti să mă schimbați de la urmatoarea candidatură la Primăria Pitești și de la conducerea PSD Pitești, mai aveți ceva în cap legat de acest oraș?

Piteștenii trebuie să știe asta: în ultimii ani, parlamentarii PSD Argeș nu au mai redirecționat niciun leu pentru Pitești. Acum se laudă cu o stradă (Intrarea Lamâiței) despre care nu știu nimic. Nu știu unde este, nu știu câtă nevoie este de modernizare acolo. Cum de au ales-o? Avem 7 străzi cu probleme similare, pe care le vom moderniza în 2026. Nu, domnilor, nu dumneavoastră ați adus acești bani! Nu vă mai lăudați, că lumea știe despre ce este vorba. Nu ajutați cu nimic Piteștiul! Din contră, nu doriți decât să puneți bețe-n roate! Nu veți reuși, vă asigur!”, a scris primarul Cristian Gentea, pe Facebook.

