Primarul Vlad Oprea, reacție la investigația Recorder: E un material fabricat, de campanie, plătit de un grup de interese mafiote condus de Dan Radu Rușanu. Proprietatea din Franța e a unui prieten, nu a mea

Vlad Oprea, primarul PNL din Sinaia, a respins categoric acuzațiile din noul material Recorder, afirmând că acesta este „un material plătit” și „un material de campanie, pentru că deja mâine începe campania electorală”.

Amintim că și Centrul de Investigații Media susțin, într-un nou documentar, că , inclusiv un castel în Franța deținut prin interpuși și o vilă în Sinaia pentru care și-a făcut și drum privat.

Vlad Oprea: Materialul Recorder e fabricat și plătit

„Nu am vrut să prezint un punct de vedere celor de la Recorder, pentru că știam de la început că este un ”material fabricat și plătit”. După mine, m-am uitat și eu cu atenție la el… este un material slab, care prezintă trunchiat diverse lucruri puse cap la cap.

Este un material de campanie, pentru că deja mâine începe campania electorală, plătit de către un grup de interese mafiote condus de Dan Radu Rușanu, care are afaceri importante imobiliare în Sinaia și, pentru faptul că orașul Sinaia i-a respins un plan urbanistic zonal, m-a amenințat în mod direct că va întreprinde o campanie tocmai pentru a influența în viitor orașul Sinaia.

Iar scopul lui este de a-și implanta oameni, ceea ce a și făcut la AUR și la PSD, care speră el că vor câștiga locuri în noul consiliu local, urmând ca prin intermediul lor să controloze Consiliul Local al orașului Sinaia. Aceasta este, foarte simplu, ceea ce se întâmplă”, a declarat Vlad Oprea, pentru

Întrebat dacă este adevărat că a trucat licitații la primărie și că a dezvoltat afaceri puse pe numele mamei sale, Oprea a răspuns: „Nu, nu este deloc adevărat. Am să vă dau câteva exemple. Unul dintre ei este un domn Nenciu, care lucrează cu domnul Rușanu, are chiar spălătoria în Hotelul Internațional și este primul pe lista de consilieri de la AUR. Acest domn minte cu nerușinare, motiv pentru care va fi dat în judecată. Tot ceea ce spune acolo sunt niște lucruri mincinoase. Nu l-am pus în viața mea să participe la nicio licitație. Tot ce spune n-are nicio legătură cu realitatea”.

Ce a spus Vlad Oprea despre castelul din Franța

Primarul din Sinaia a mai spus că proprietatea din Franța nu este a sa, ci a unui prieten, iar el doar i-a dat niște sfaturi legate de renovare:

„Este prezentată o investiție a unui prieten de-al meu, care a cumpărat o ruină în Franța, pe care o renovează și vrea să o facă în timp să facă o investiție cum trebuie. Și da, e adevărat, l-am susținut să renoveze respectiva locuință. L-am susținut din punctul de vedere al desenului, pentru că mă pricep la partea de arhitectură și pe zona asta”.

Întrebat din nou dacă e proprietatea sa, Oprea a răspuns: „Nu, absolut deloc. Ba mai mult decât atât, din ceea ce știu de la prietenul meu, în momentul în care s-a făcut tranzacția… tranzacția a fost la o valoare undeva la 100 și ceva de mii de euro, parcă, din câte știu. La fel, a fost verificat de unde este sursa banilor și toate lucrurile acestea. N-am nicio treabă cu investiția respectivă. Nimic, absolut nimic. Sunt niște lucruri neadevărate total, n-am nicio legătură”.

El a mai spus că afacerile sale în Sinaia sunt vechi și nu au pornit urmare a calității sale de primar: „Familia mea are afaceri în orașul Sinaia din anul 1990. Am avut prima firmă de construcție aici. Tatăl meu a făcut prima benzinărie în 1994. Iar acestea sunt afaceri care mers mai departe. Sunt ale familiei mele. Nu am nicio nouă afacere care să se fi declanșat în ultimii ani sau datorită poziției mele ca și primar”.