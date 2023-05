Profesorii nu au încredere că Guvernul își va respecta promisiunile / Anton Hadăr: „Ne-ar plăcea ca greva să se finalizeze repede, dar hotărârea este la cei care astăzi ne conduc” (VIDEO)

Anton Hadăr, președinte Alma Mater, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV, că sindicaliștii nu mai au încredere că viitoarele negocieri cu reprezentanții coaliției vor duce la soluționarea grevei în perioada imediat următoare:

„Am avut așteptări de la toate întâlnirile, dar de la aceasta mă duc fără să am mari speranțe, pentru că era alta soluția. Nu au înțeles-o, nu au vrut să se gândească mai mult, le-am cerut discernământ, ieri ar fi trebuit să aibă normal o întâlnire, să vină acolo președinții celor două mari partide PNL și PSD, nimeni alții decât actualul și viitorul prim-ministru, oameni cu putere în partid. Nu știu ce mandat are domnul Budăi dar să chemi acolo două sectoare importante, Sănătatea și Educația, și să o iei de la zero și să crezi că ești în stare să faci în câteva zile Legea salarizării e o prostie, nu are nimeni posibilitatea aceasta. Ce trebuia să facă nu au făcut. Să își asume că noi vom porni la drum cu salariul mediu brut pe economie. La calculul asistentului universitar și al profesorului debutant. Acest lucru nu s-a scris nicăieri. Trebuia un document în acest sens.

A stat grilele la dânsul patru luni, cinci luni. Preuniversitarii așa cum știți organizează mitingul de mâine, ei sunt în grevă generală. Ne asociem și noi acelui miting de mâine. Deja colegii din țară își pregătesc să își închirieze sau au închiriat autobuze, mașini să vină la București pentru că noi încă suntem în negocieri și nu putem declara conflict de muncă pentru că avem altă speță. Noi avem nevoie de la domnul Neacșu de un proces verbal potrivit căruia, aceasta este oferta semnat de noi toți și noi să îl arătăm oamenilor și să hotărâm dacă e albă sau neagră. Trebuie să treacă 10 zile de când am început aceste negocieri. Minimum 10 zile scrie în lege”.

Anton Hadăr a mai precizat că profesorii și-au pierdut încrederea că în viitoarea lege a salarizării care ar trebui să fie gata anul viitor se vor regăsi promisiunile actuale ale guvernanților:

„Ne-ar plăcea să se finalizeze cât mai repede , dar hotărârea este la cei care astăzi ne conduct. Să se întâlnească încă o dată cu noi, le-am spus și aseară și să vedem ce e de făcut, dacă nu își asumă acest lucru ca salariile să plece de la 4.000 de lei pentru debutant, nu cred că ne vom înțelege.

Sunt oameni din partide diferite, oameni care au ambițiile lor. La început mi s-au părut că sunt uniți, chiar i-am îndemnat să fie aproape și să cânte aceeași partitură. Și-au schimbat fiecare gândurile. Noi nu mai avem nicio încredere că vor face salariile în viitoarea grilă care se va aplica de la anul”.