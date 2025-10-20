Interzicerea suspendării pedepsei cu închisoarea în cazul șoferilor care comit a fost adoptată, printr-un proiect legislativ menit să completeze Legea Anastasia.

Ce prevede proiectul de lege şi ce implică interzicerea suspendării pedepsei?

Proiectul legislativ aflat în dezbatere care vizează şoferii ce au provocat accidente rutiere soldate cu victime decedate este menit să completeze Legea Anastasia. Noua reglementare, care prevede interzicerea suspendării pedepsei, îi are în vedere pe conducătorii auto ce refuză ori se sustrag de la prelevarea probelor biologice, fug de la locul accidentului sau alterează urmele acestuia.

Iniţiativa legislativă a fost depusă de un grup de parlamentari, majoritar din PSD, şi urmărește „întărirea caracterului preventiv şi sancţionator al legislaţiei penale”. Actul normativ, care va modifica , a trecut de Senat cu 121 de voturi „pentru” şi o abţinere.

„Există un lanţ de complicităţi pentru cei care vin cu asemenea soluţii. (…) În ultimii doi au fost câteva accidente pentru care instanţa a dat soluţii care sfidează nu doar legea, ci şi dorinţa tuturor a merge liniştit. E nevoie de o anumită exigenţă”, a afirmat senatorul Robert Cazanciuc, unul dintre inițiatorii proiectului.

În prezent, în cazul unui care a comis un accident rutier mortal și refuză testarea pentru consumul de alcool sau de droguri, fuge de la locul accidentului sau încearcă să-i ascundă urmele, instanța poate decide suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Cum a explicat Robert Cazanciuc proiectul?

Inițiatorul proiectului care implică interzicerea suspendării pedepsei pentru cei care comit accidente mortale, susține că aceste completări sunt necesare. Legea Anastasia a salvat mai mult de o sută de vieţi, dar actul normativ a omis două aspecte. Este vorba despre situațiile în care șoferii refuză recoltarea probelor biologice sau fug de la locul accidentului mortal.

„În cazul părăsirii locului accidentului, din punctul meu de vedere, nu este o simplă ucidere din culpă, este pur şi simplu o crimă. Gândiţi-vă, cineva produce un accident grav, lasă o victimă pe marginea pe drumului şi pleacă de acolo fără să îi dea nicio şansă la viaţă. Pentru asemenea tip de fapte, o crimă, nu putem permite ca legea să aibă în cuprinsul ei posibilitatea suspendării executării pedepsei”, a explicat Robert Cazanciuc.

Senatorul PSD și-a îndemnat colegii să voteze noile modificări pentru a reduce carnagiul de pe șosele. Astfel, spune Cazanciuc, instanțele vor avea la dispoziție un instrument prin care să arate cetățenilor că respectă viața.

„De aceea, rugămintea mea este să votaţi această lege şi împreună să putem opri carnagiul de pe şosele României, dând astfel instanţelor un instrument normativ care arată, în final, cetăţenilor că respectăm viaţa, valoarea supremă a omului”, a subliniat Cazanciuc, în plenul Senatului.

Ce prevede Legea Anastasia care implică interzicerea suspendării pedepsei?

Legea Anastasia stabilește că șoferii care au provocat accidente rutiere soldate cu morți — care nu au permis, se află sub influenţa alcoolului sau a drogurilor — să nu beneficieze de suspendarea pedepsei.

În esenţă, prin interzicerea suspendării pedepsei, instanţele nu pot decide ca autorul să-şi execute pedeapsa sub supraveghere. Legea Anastasia prevede clar că acesta trebuie să meargă la închisoare.

Actul normativ a fost promovat pentru că în multe cazuri instanţele aplicau suspendarea pedepsei în astfel de dosare. Șoferii fără permis sau sub influenţa alcoolului ori a drogurilor scăpau de închisoare. Autorii legii au spus că soluţiile judiciare nu reflectă suficient gravitatea faptelor şi nu descurajează suficient comportamentul.