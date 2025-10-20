B1 Inregistrari!
Un jurnalist polonez a rămas cu volanul în mână când testa o mașină chinezească

Adrian A
20 oct. 2025, 17:40
sursa: tvn turbo

Un jurnalist auto din Polonia a avut parte de o surpriză periculoasă în timp ce testa o mașină chinezească: volanul i-a rămas în mână în mers. Ce marcă este implicată și ce spun experții despre siguranța acestor autoturisme.

Un incident șocant readuce în prim-plan întrebările legate de siguranța mașinilor chinezești

Un jurnalist auto din Polonia a trăit un moment absolut incredibil și periculos în timpul unei testări auto: volanul autoturismului pe care îl conducea s-a desprins complet în timpul mersului, rămânându-i în mână. Incidentul a avut loc în cadrul unui test de rutină, iar mașina testată aparține unui brand auto chinezesc aflat în plină expansiune pe piața europeană.

Cărui brand aparține mașina chinezească implicată

Potrivit relatărilor din presa poloneză, mașina implicată în incident aparține brandului Omoda al producătorului chinez Cherry. Mașina chinezească era în teste pentru o emisiune care compară diferite modele de mașini. La câteva minute după începerea testului, în timp ce rula cu o viteză moderată, volanul s-a desprins complet din coloana de direcție, rămânând în mâinile jurnalistului. Din fericire, acesta a reușit să oprească mașina fără a provoca un accident.

Reacția companiei producătoare

Reprezentanții companiei chineze au declarat că este vorba de un incident izolat și că a fost inițiată o anchetă internă pentru a stabili cauzele exacte ale desprinderii volanului. Aceștia susțin că modelul testat era un prototip pre-serie, iar sistemele de siguranță ale versiunii comerciale respectă toate normele europene în vigoare.

Ce spun experții auto despre mașina chinezească?

Experții în siguranță auto trag un semnal de alarmă: deși multe mașini chinezești noi au obținut rezultate bune la testele Euro NCAP, astfel de incidente sugerează posibile probleme de control al calității la unele modele sau în faza de pre-producție.

În ultimii ani, producătorii auto chinezi au început să câștige teren pe piața europeană, oferind modele electrice și hibride la prețuri competitive. Însă incidente precum acesta pot afecta grav încrederea consumatorilor europeni, mai ales când vine vorba de siguranță și fiabilitate.

