Proiectul de lege privind pensiile magistraților a fost transmis în teritoriu. Termenul în care va emite CSM avizul

Proiectul de lege privind pensiile magistraților a fost transmis în teritoriu. Termenul în care va emite CSM avizul

Adrian Teampău
20 nov. 2025, 17:34
Sursa foto: Pexels / @ KATRIN BOLOVTSOVA
Cuprins
  1. Proiectul de lege privind pensiile magistraților a fost transmis în teritoriu
  2. Guvernul a adoptat miercuri proiectul

Proiectul de lege privind pensiile speciale a fost trimis, de Consiliul Superior al Magistraturii, către instanțe și parchetele din toată țara spre analiză. În perioada următoare, în zilele de 24 și 25 noiembrie, aceste structuri își vor prezenta punctele de vedere.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis către instanțele și parchetele din teritoriu proiectul de lege privind pensiile magistraților. Documentul va fi analizat în adunările generale care vor fi convocate în datele de 24 și 25 noiembrie. Ulterior, plenul CSM se va întruni ținând cont și de punctele de vedere primite din teritoriu, pentru a da avizul institutional.

CSM a transmis că a primit abia joi, pe 20 noiembrie, proiectul de lege, de la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Actul normativ trebuie adoptat și promulgat până pe 28 noiembrie. Altfel, în caz de întârziere, România va pierde fondurile PNRR. Consiliul are obligația să avizeze actul normativ potrivit art. 39 alin. (3) din Legea nr. 305/2022.

„Consiliul a decis transmiterea proiectului către instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea şi convocarea adunărilor generale în vederea exprimării punctelor de vedere ale magistraţilor, după un calendar stabilit pentru zilele de 24 şi 25 noiembrie 2025. Ulterior transmiterii de către instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea a punctelor de vedere exprimate şi centralizării la nivelul Consiliului, Plenul CSM se va întruni în vederea acordării avizului instituţional”, a precizat CSM.

Guvernul a adoptat miercuri proiectul

Guvernul a anunţat, miercuri, că noul proiect de lege privind pensiile magistraţilor a fost publicat în procedură de transparenţă decizională. Documentul a fost transmis către CSM pentru avizare, conform reglementărilor legale

„Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, coiniţiat de Ministerul Muncii şi Ministerul Justiţiei, a fost publicat astăzi în procedură de transparenţă decizională. Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă”, se arată într-o comunicare a CSM

Guvernul a anunțat că perioada de tranzție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani. Această tranziție va fi calculată începând cu 1 ianuarie 2026. Proiectul care reglementează pensiile magistraţilor a fost respins de CCR din cauza lipsa avizului consultativ acordat de CSM.

„În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieşirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani”, arăta sursa citată.

