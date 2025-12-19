Comitetul Politic al USR s-a reunit vineri, în format online, și a validat oficial propunerile pentru două poziții-cheie din Guvern, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, a fost desemnat să preia conducerea Ministerului Apărării, și, în paralel, urmează să ocupe și funcția de vicepremier.

Propunerile USR pentru cele două ministere cheie. Cine este Radu Miruță, propunerea de ministru al Apărării

Radu Miruță, în vârstă de 40 de ani, are un doctorat în Telecomunicații și o diplomă de la . Cariera sa a fost marcată de implicarea în companii importante din sectorul telecomunicațiilor, iar din 2020 este deputat USR, aflat acum la al doilea mandat. Ca ministru al Economiei, Miruță a jucat un rol esențial în negocierea pachetului de finanțare SAFE, destinat Apărării, prin care România va beneficia de peste 16,6 miliarde de euro.

„În cele șase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituție pe direcția corectă, că pot elimina nedreptăți și că știu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menține această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În același timp, consider esențial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacitățile industriale și să modernizăm producția, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate. Ca vicepremier, mă voi asigura că proiectele pe care le-am început la Ministerul Economiei își urmează foaia de parcurs pe care am gândit-o. Mă simt onorat de această nominalizare și sper să pot arăta că fac treabă bună pentru România, indiferent de sigla instituției pe a cărei poartă intru”, a spus Radu Miruță, potrivit .

Cine a fost propus pentru Ministerul Economiei

Pentru Ministerul Economiei, propunerea validată de Comitetul Politic este senatorul USR Irineu Darău, în vârstă de 39 de ani. Licențiat în Matematică și Informatică la Universitatea din București, Darău este informatician de profesie și se află la al doilea mandat de senator. În prezent, el conduce Comisia pentru învățământ, știință și inovare și este membru activ în mai multe comisii economice și sociale din Senat. De asemenea, este liderul filialei USR Brașov.

„Sunt onorat și responsabilizat de încrederea pe care colegii din USR mi-o acordă. Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister și de a căuta soluții raționale și constructive. Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruță, voi căuta proactiv soluții pentru industria românească și voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat. Bazându-mă pe experiența mea profesională de 15 ani în dezvoltare software, voi susține digitalizarea accelerată a serviciilor publice esențiale și un parteneriat deschis cu cei mai buni experți români”, a declarat Irineu Darău.

Ce spune conducerea USR despre aceste numiri

Președintele USR, Dominic Fritz, a subliniat că validarea celor două propuneri reprezintă o confirmare a angajamentului partidului pentru o guvernare profesionistă și orientată către oameni, potrivit .