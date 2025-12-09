B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » PSD analizează participarea la guvernare. Care sunt șansele să plece din Coaliție. Amenințările lui Grindeanu (VIDEO)

PSD analizează participarea la guvernare. Care sunt șansele să plece din Coaliție. Amenințările lui Grindeanu (VIDEO)

Adrian A
09 dec. 2025, 12:30
PSD analizează participarea la guvernare. Care sunt șansele să plece din Coaliție. Amenințările lui Grindeanu (VIDEO)
Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Grindeanu despre participarea la guvernare
  2. Amenințările lui Grindeanu
  3. Participarea la guvernare nu are legătură cu moțiunea de cenzură

PSD s-a reunit în ședință după eșecul de la alegerile din Capitală. Însă punctul principal al discuției a fost participarea la guvernare. Iar Grindeanu a și aruncat câteva amenințări.

Ce spune Grindeanu despre participarea la guvernare

„Am avut ședința BPN în care am discutat despre alegerile de duminică, București, Buzău, alte județe în care am avut alegeri, despre concluzii și am prezentat câteva. Despre lucruri care pot fi îmbunătățite în București, pentru că în celelalte locuri am câștigat….

Am discutat și despre ce avem de făcut în perioada următoare. Ca partid am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării. Sunt șase luni de când există coaliția și guvernul. Așa cum am luat decizia în urmă cu șase luni – după o lună de analiză internă finalizată cu acel vot dat de primarii și aleșii locali – am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea la guvernare

Cuprinde ceea ce ține de agenda publică și deciziile care trebuie luate de guvern în perioada următoare Ține de buget, cum se dorește a fi construit și cum se ține cont de propunerile noastre.

Vom analiza fiecare măsură a guvernării, fie că vorbim despre salariul minim, fie că discutăm despre administrația publică, centrală sau locală, fie că vorbim despre bugetul pe 2026. Apoi, în funcție de toate aceste aspecte și de respectarea deciziilor și propunerilor noastre la toate aceste proiecte, vom vota în privința participării la guvernare, exact așa cum am decis, tot prin vot, acum 6 luni, intrarea la guvernare.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Amenințările lui Grindeanu

Șeful PSD amenință că nu va mai exista cale de întors dacă la construcția bugetului sau la măsurile de austeritate nu se ține cont de dorințele social-democraților.

„În mare informațiile noastre sunt că bugetul nu mai are cum să fie aprobat anul acesta, în 10 zile se închide sesiunea parlamentară. Probabil vom discuta de buget la finalul lunii ianuarie. Termen limită – când vii și prezinți liniile mari ale bugetului și dacă nu ții cont și de propunerile noastre toate acestea vor conta la evaluarea PSD.

Cred că am fost clar, sunt politici ale coaliției pe care noi dorim să le facă altcumva. Că e vorba de Bolojan, PSD sau UDMR prea puțin interesează. Mă interesează produsul finit. Vom spune ce susținem noi, de ce nu se ține cont, cum s-a trecut peste, colegii vor ști și vor decide.”, a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă ce face PSD acum, adică această analiză privind participarea la guvernare, este o formă de șantaj la adresa lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a răbufnit.

„De ce șantaj, pentru că vreau respectarea legii legată de salariul minim? Că vreau în buget să continue investițiile naționale și locale? Ăsta e șantaj? Că nu vreau să se taie salariile la medici și la profesori?”, a transmis liderul PSD.

Participarea la guvernare nu are legătură cu moțiunea de cenzură

Șeful PSD susține că parlamentarii social-democrați nu vor vota moțiunea de cenzură depusă de opoziție împotriva lui Ilie Bolojan,

„Evident că nu vom vota moțiunea de cenzură, suntem parteneri în continuare în coaliție. Dacă decidem prin vot să ieșim din guvernare, asta înseamnă asumat, nu votate moțiuni de acest tip. Nu votăm așa ceva.”, a declarat Grindeanu.

Tags:
Citește și...
Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
Politică
Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar
Politică
Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar
Cartoful fierbinte din palma lui Bolojan. Un deputat îi cere socoteală pentru pensiile speciale ale primarilor
Politică
Cartoful fierbinte din palma lui Bolojan. Un deputat îi cere socoteală pentru pensiile speciale ale primarilor
Grindeanu vrea demisia Dianei Buzoianu. PSD dă USR afară din Guvern, pas cu pas. Stenograme din ședința PSD (VIDEO)
Politică
Grindeanu vrea demisia Dianei Buzoianu. PSD dă USR afară din Guvern, pas cu pas. Stenograme din ședința PSD (VIDEO)
Nicușor Dan și raportul despre influența Rusiei în alegerile din 2024. Ce spune despre votanții AUR
Politică
Nicușor Dan și raportul despre influența Rusiei în alegerile din 2024. Ce spune despre votanții AUR
PSD analizează viitorul politic după eșecul de la Primăria Capitalei
Politică
PSD analizează viitorul politic după eșecul de la Primăria Capitalei
Tatulici: „Dacă PSD ies de la guvernare, îi mănâncă AUR ca pe sendvișul de la benzinării”. Ce spune despre Grindeanu (VIDEO)
Politică
Tatulici: „Dacă PSD ies de la guvernare, îi mănâncă AUR ca pe sendvișul de la benzinării”. Ce spune despre Grindeanu (VIDEO)
Mihai Tatulici, după alegerile din București: „Vă dau o veste ‘tristă’ – oamenii sunt din ce în se mai inteligenți” (VIDEO)
Politică
Mihai Tatulici, după alegerile din București: „Vă dau o veste ‘tristă’ – oamenii sunt din ce în se mai inteligenți” (VIDEO)
„Popor latin, pasiuni mari”. Nicușor Dan, discurs la Paris în fața românilor stabiliți în Franța: „Față de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învățat cu toții lecțiile” (VIDEO)
Politică
„Popor latin, pasiuni mari”. Nicușor Dan, discurs la Paris în fața românilor stabiliți în Franța: „Față de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învățat cu toții lecțiile” (VIDEO)
Mihai Tatulici, analiză după alegerile din Capitală: Bucureștenilor nu le plac obraznicii. Așteaptă să se termine naibii criza asta, ciuntelile, varza asta sau ce-o fi (VIDEO)
Politică
Mihai Tatulici, analiză după alegerile din Capitală: Bucureștenilor nu le plac obraznicii. Așteaptă să se termine naibii criza asta, ciuntelile, varza asta sau ce-o fi (VIDEO)
Ultima oră
15:33 - Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025”. Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special
15:28 - Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
15:15 - Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
15:09 - Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar
15:07 - Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
15:04 - Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
14:57 - Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
14:38 - Noi acuzații grave în cazul Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. O fostă gimnastă a povestit cum a fost bătută cu brutalitate de antrenoare
14:31 - Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
14:22 - Papa Leon al XIV-lea și Zelenski, nouă întâlnire la Castel Gandolfo. Ce au discutat despre războiul din Ucraina (FOTO, VIDEO)