B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Tatulici: „Dacă PSD ies de la guvernare, îi mănâncă AUR ca pe sendvișul de la benzinării”. Ce spune despre Grindeanu (VIDEO)

Tatulici: „Dacă PSD ies de la guvernare, îi mănâncă AUR ca pe sendvișul de la benzinării”. Ce spune despre Grindeanu (VIDEO)

Traian Avarvarei
08 dec. 2025, 22:51
Tatulici: „Dacă PSD ies de la guvernare, îi mănâncă AUR ca pe sendvișul de la benzinării”. Ce spune despre Grindeanu (VIDEO)
Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Ce spune Mihai Tatulici despre Sorin Grindeanu
  2. Ce a spus Tatulici despre ieșirea de la guvernare a PSD

Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a ironizat reacția liderului PSD, Sorin Grindeanu, după ce partidul a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei. În opinia lui Tatulici, PSD va continua să fie un partid perdant dacă nu schimbă strategia și, dacă iese de la guvernare, în opoziție va fi mâncat de AUR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce spune Mihai Tatulici despre Sorin Grindeanu

Grindeanu „tre’ să-și apere coliba. Nenorocirea e că pe el nimic nu-l face să devină rezonabil. Absolut nimic! Cre’ că dacă mâine începe un bombardament din greșeală, dau rușii peste noi cu drone, el e în stare să iasă să spună ”nu s-a întâmplat nimic”. Depinde în ce stare de spirit îl prinde.

2. L-am auzit făcând o analoge despre câștiguri și pierderi în campania electorală și-a zis: ”da, bine, PNL a luat Bucureștiul, dar și noi am luat 11 sate și chiar și-un orășel – Găești!”. Domnule, e ridicol, pe cuvânt!

Eu nu știu dacă nu cumva cineva din jurul lui, părinții – nu știu dacă-i trăiesc părinții – sau soția să-i spună într-o seară: ”măi băiatule, poți să vorbești mai puțin?”. Dacă ar vorbi mai puțin, cel puțin jumătate din prostiile astea ar dispărea”, a afirmat jurnalistul.

Ce a spus Tatulici despre ieșirea de la guvernare a PSD

„Simte nevoia să inventeze orice argument care să pună pe picioare PSD-ul, care e în genunchi de multă vreme. Și care continuă să fie în genunchi și în mandatul lui de președinte. (…) Asta e o mare problemă pentru el, că el vrea să marcheze scoruri și nu-i ies. A devenit președinte și a dat cu nasul în noroi – au pierdut Capitala.

Cred că orice ar face de acum, în același stil, e perdant pentru PSD. Și dacă ies de la guvernare, e vai de mama lor. Îi mănâncă AUR ca sendvișul ăla de la benzinării. Dar sendvișurile alea sunt proaspete, ăștia de la PSD îs cam ațoși”, a mai susținut Mihai Tatulici.

Tags:
Citește și...
Mihai Tatulici, după alegerile din București: „Vă dau o veste ‘tristă’ – oamenii sunt din ce în se mai inteligenți” (VIDEO)
Politică
Mihai Tatulici, după alegerile din București: „Vă dau o veste ‘tristă’ – oamenii sunt din ce în se mai inteligenți” (VIDEO)
„Popor latin, pasiuni mari”. Nicușor Dan, discurs la Paris în fața românilor stabiliți în Franța: „Față de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învățat cu toții lecțiile” (VIDEO)
Politică
„Popor latin, pasiuni mari”. Nicușor Dan, discurs la Paris în fața românilor stabiliți în Franța: „Față de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învățat cu toții lecțiile” (VIDEO)
Mihai Tatulici, analiză după alegerile din Capitală: Bucureștenilor nu le plac obraznicii. Așteaptă să se termine naibii criza asta, ciuntelile, varza asta sau ce-o fi (VIDEO)
Politică
Mihai Tatulici, analiză după alegerile din Capitală: Bucureștenilor nu le plac obraznicii. Așteaptă să se termine naibii criza asta, ciuntelile, varza asta sau ce-o fi (VIDEO)
Ludovic Orban a izbucnit în râs la mesajul transmis de Nicușor Dan, după ce Ciucu a câștigat alegerile: „A dat inclusiv pentru Marcel Ciolacu” (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban a izbucnit în râs la mesajul transmis de Nicușor Dan, după ce Ciucu a câștigat alegerile: „A dat inclusiv pentru Marcel Ciolacu” (VIDEO)
Șefa CCR, interviu pentru B1 TV. Ce a spus Simina Tănăsescu despre anularea alegerilor, revizuirea Constituției și primele de pensionare ale judecătorilor CCR (VIDEO)
Politică
Șefa CCR, interviu pentru B1 TV. Ce a spus Simina Tănăsescu despre anularea alegerilor, revizuirea Constituției și primele de pensionare ale judecătorilor CCR (VIDEO)
Nicușor Dan, interviu pentru presa franceză: A anunțat când va publica raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Ce dezvăluiri a mai făcut
Politică
Nicușor Dan, interviu pentru presa franceză: A anunțat când va publica raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Ce dezvăluiri a mai făcut
Scandal în Parlament: AUR și PSD au cerut demisia Dianei Buzoianu. Reacția ministrei: „Sunteți ca un casetofon stricat. Habar nu aveți să citiți un document” (VIDEO)
Politică
Scandal în Parlament: AUR și PSD au cerut demisia Dianei Buzoianu. Reacția ministrei: „Sunteți ca un casetofon stricat. Habar nu aveți să citiți un document” (VIDEO)
Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul
Politică
Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul
CTP a analizat „realizările” lui Nicușor Dan de când e președinte. Cum arată „rodnicul bilanț”
Politică
CTP a analizat „realizările” lui Nicușor Dan de când e președinte. Cum arată „rodnicul bilanț”
Situație bizară într-o comună din Dolj. Un primar a candidat de două ori în șase luni. Și din partea PNL și din partea PSD
Politică
Situație bizară într-o comună din Dolj. Un primar a candidat de două ori în șase luni. Și din partea PNL și din partea PSD
Ultima oră
23:56 - Cadoul inedit pe care l-a primit Anamaria Prodan de la Ronald Gavril, de Moș Nicolae: „Îl dau mereu drept exemplu”
23:53 - Cristi Borcea, noi dezvăluiri despre fotbal, familie și afaceri: „Am peste 2000 de angajați, nouă copii și multe probleme”
23:30 - De ce au sărbătorit Adela Popescu și Radu Vâlcan Crăciunul în avans. Ce preparate s-au găsit pe masa festivă
23:27 - ANPIS a anunțat când vor fi virate alocațiile, indemnizațiile și alte beneficii sociale în luna decembrie
23:22 - Cum se împarte Andreea Mantea între rolul de mamă și filmările-maraton: „Oamenii trebuie să știe că nu trăim vieți perfecte”
23:00 - CFR Călători reintroduce rutele directe către Budapesta și Viena. Cât costă călătoriile internaționale
22:25 - Cât costă să pregătești cozonacul tradițional în casă? Cumpărat gata făcut poate fi de până la patru ori mai scump
22:09 - Mihai Tatulici, după alegerile din București: „Vă dau o veste ‘tristă’ – oamenii sunt din ce în se mai inteligenți” (VIDEO)
22:07 - Întâlnirea oficială dintre Ilie Bolojan și Boris Pistorius, anulată în ultimul moment. Motivul pentru care ministrul Apărării din Germania nu mai vine în România
21:59 - Trei polițiști din Sibiu, acuzați că ar fi bătut mai mulți elevi în timpul unui interogatoriu: „Au trecut prin mari umilințe” / De ce erau suspectați copiii