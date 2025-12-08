Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a ironizat liderului PSD, Sorin Grindeanu, după ce partidul a pierdut pentru Primăria Capitalei. În opinia lui Tatulici, PSD va continua să fie un partid perdant dacă nu schimbă strategia și, dacă iese de la guvernare, în opoziție va fi mâncat de AUR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce spune Mihai Tatulici despre Sorin Grindeanu

Grindeanu „tre’ să-și apere coliba. Nenorocirea e că pe el nimic nu-l face să devină rezonabil. Absolut nimic! Cre’ că dacă mâine începe un bombardament din greșeală, dau rușii peste noi cu drone, el e în stare să iasă să spună ”nu s-a întâmplat nimic”. Depinde în ce stare de spirit îl prinde.

2. L-am auzit făcând o analoge despre câștiguri și pierderi în campania electorală și-a zis: ”da, bine, PNL a luat Bucureștiul, dar și noi am luat 11 sate și chiar și-un orășel – Găești!”. Domnule, e ridicol, pe cuvânt!

Eu nu știu dacă nu cumva cineva din jurul lui, părinții – nu știu dacă-i trăiesc părinții – sau soția să-i spună într-o seară: ”măi băiatule, poți să vorbești mai puțin?”. Dacă ar vorbi mai puțin, cel puțin jumătate din prostiile astea ar dispărea”, a afirmat jurnalistul.

Ce a spus Tatulici despre ieșirea de la guvernare a PSD

„Simte nevoia să inventeze orice argument care să pună pe picioare PSD-ul, care e în genunchi de multă vreme. Și care continuă să fie în genunchi și în mandatul lui de președinte. (…) Asta e o mare problemă pentru el, că el vrea să marcheze scoruri și nu-i ies. A devenit președinte și a dat cu nasul în noroi – au pierdut Capitala.

Cred că orice ar face de acum, în același stil, e perdant pentru PSD. Și dacă ies de la guvernare, e vai de mama lor. Îi mănâncă AUR ca sendvișul ăla de la benzinării. Dar sendvișurile alea sunt proaspete, ăștia de la PSD îs cam ațoși”, a mai susținut Mihai Tatulici.