PSD are un mesaj pentru Bolojan la votul pe moțiunea AUR. Claudiu Manta: „Trebuie să ia în serios înțelegerile făcute” (VIDEO)

PSD ia în considerare să se abțină la votarea inițiată de AUR după asumarea pachetului de austeritate, de către Guvernul Bolojan, în Parlament. Social-democrații spun că vor să-i transmită un mesaj premierului.

Deputatul PSD a explicat, într-o intervenție în emisiunea Special B1 cu Nadia Ciurlin nemulțumirile social-democraților legat de pachetul de austeritate asumat de Ilie Bolojan. El a declarat că social-democrații intenționează să-i transmită un mesaj politic șefului guvernului, la votul moțiunii de cenzură promovată e AUR.

„Luăm în calcul să votăm petru abținere la această moțiune de cenzură. Când am decis să intrăm la guvernare, de asta a și durat atât de mult, am decis să facem niște grupuri de lucru, vreo 20 de grupuri de lucru și acolo am luat niște hotărâri: că nu creștem TVA, că nu impunem CASS la pensii sub 4.000 de lei, că vom taxa mai agresiv jocurile de noroc, că nu vom pune taxă pe tranzacțiile bancare ș.a.m.d.”, a declarat Claudiu Manta.

Deputatul a mai spus că înțelegerile și măsurile pe care partidele din coaliție le-au asumat la negocierile pentru programul de guvernare, înainte de învestirea guvernului, nu au fost respectate.

„Din păcate, cel puțin pe primul pachet de măsuri- aceste lucruri pe care le-am convenit cu toții și le-am bătut în cuie au fost nesocotite. Practic, nouă, de la PSD ni se pare că negocierile și înțelegerile făcute nu au fost respectate…”, a mai spus deputatul PSD.

PSD, mesaj pentru Ilie Bolojan

Deputatul PSD a spus că prin abținerea la votul pe moțiunea de cenzură, PSD vrea să-i transmită un semnal politic premierului. Claudiu Manta a precizat că, odată ce va primi acest mesaj, va corecta nedreptățile pe care le-a inclus în primul pachet de austeritate.

„Înțelegem să transmitem un semnal politic prim-ministrului, domnului Bolojan, că de acum trebuie să ia lucrurile astea și înțelegerile făcute în serios. Eu sper că, câteva dintre chestiunile cu adevărat nedrepte din pilonul acesta I, vor fi corectate în tranșa a doua”, a mai spus deputatul Claudiu Manta.