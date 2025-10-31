PSD continuă să o atace pe Oana Gheorghiu. Asaltul Olguței Vasilescu la noul vicepremier (VIDEO)

PSD nu se lasă și nu vrea nici în ruptul capului să accepte că Oana Gheorghiu a fost pusă vicepremier peste voința lui Grindeanu.

Atacul Olguței Vasilescu

Dacă nu a mers cu mesajele critice la adresa lui Trump, PSD o atacă pe Oana Gheorghiu chiar prin ceea ce a reușit să facă fondatoarea asociației Dăruiește Viață. A făcut o clodire, nu un spital, spun la unison oamenii lui Grindenau. Iar Olguța Vasilescu nu se oprește aici și chiar arată ce înseamnă un spital făcut de un primar PSD. Adică chiar de ea.

„Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou, făcut pe mandatul unui primar PSD! Un spital, nu o clădire! Și nici de turtă dulce nu e! E un spital cu patru corpuri. Cu secții precum CPU (compartiment primiri urgențe), cardiologie, endocrinologie-diabet, medicină internă, gastroenterologie sau fizioterapie. Un spital pentru care am primit felicitări de la echipa ANMCS care a venit să îl evalueze! Este primul construit după revoluție în România din fonduri integral de la bugetul local, inaugurat în 2017! Se află pe strada Sărari din… Ați ghicit! Din municipiul Craiova…”, scrie primărița Craiovei.

Și plusează Olguța Vasilescu. Nu e nicio laudă că ai făcut o clădire, facem și noi, dar nu ne lăudăm, e rezumatul atacului Olguței Vasilescu la adresa Oanei Gheorghiu.

„Și dacă vreți doar corpuri de clădiri noi, pentru sistemul sanitar, să știți că am construit și din acelea, separat de acest spital… E adevărat că nu prea promovăm suficient asemenea investiții, nu cerem recompense și nu tăiem panglici, pentru că la noi asta e normalitate…”, scrie edilul Craiovei, adăugând și un clip cu spitalul. (VIDEO )

Oana Gheorghiu, noua țintă a PSD

Și Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD a atacat-o dur pe Oana Gheorghiu. Dincolo că a făcut un „amărât de corp de spital”, Oana Gheorghiu a luat din banii de donații să trăiască ea bine, acuză senatorul PSD.

„Ce a făcut domnia sa, activitatea sa, să adune bani, cu acei bani să afacă un corp de spital, e lăudabil. Dar e mult prea multă propagandă în a crea un soclu pentru doamna Oana Gheorghiu. Sunt mulți oameni care fac în țara asta ce a făcut doamna Gheorghiu. Nu a construit un spital. A construit un corp de spital. Critica noastră nu are legătură cu ce a făcut bun doamna Gheorghiu.

Se crează o emoție colectivă care e incorectă. Această femeie primea 5.000 de euro pe lună din banii donați de oameni. Poate oamenii nu își imaginează asta. Poate toți cred că Oana Gheorghiu făcea caritate fără bani. Nu cred că oamenii ăștia știau că din banii donați doamna își oprește bani pentru ea, să trăiască bine.”, a spus Daniel Zamfir în emisiunea , moderată de Laura Chiriac.