B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » PSD continuă să o atace pe Oana Gheorghiu. Asaltul Olguței Vasilescu la noul vicepremier (VIDEO)

PSD continuă să o atace pe Oana Gheorghiu. Asaltul Olguței Vasilescu la noul vicepremier (VIDEO)

Adrian A
31 oct. 2025, 12:28
PSD continuă să o atace pe Oana Gheorghiu. Asaltul Olguței Vasilescu la noul vicepremier (VIDEO)
Cuprins
  1. Atacul Olguței Vasilescu
  2. Oana Gheorghiu, noua țintă a PSD

PSD nu se lasă și nu vrea nici în ruptul capului să accepte că Oana Gheorghiu a fost pusă vicepremier peste voința lui Grindeanu.

Atacul Olguței Vasilescu

Dacă nu a mers cu mesajele critice la adresa lui Trump, PSD o atacă pe Oana Gheorghiu chiar prin ceea ce a reușit să facă fondatoarea asociației Dăruiește Viață. A făcut o clodire, nu un spital, spun la unison oamenii lui Grindenau. Iar Olguța Vasilescu nu se oprește aici și chiar arată ce înseamnă un spital făcut de un primar PSD. Adică chiar de ea.

„Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou, făcut pe mandatul unui primar PSD! Un spital, nu o clădire! Și nici de turtă dulce nu e! E un spital cu patru corpuri. Cu secții precum CPU (compartiment primiri urgențe), cardiologie, endocrinologie-diabet, medicină internă, gastroenterologie sau fizioterapie. Un spital pentru care am primit felicitări de la echipa ANMCS care a venit să îl evalueze! Este primul construit după revoluție în România din fonduri integral de la bugetul local, inaugurat în 2017! Se află pe strada Sărari din… Ați ghicit! Din municipiul Craiova…”, scrie primărița Craiovei.

Și plusează Olguța Vasilescu. Nu e nicio laudă că ai făcut o clădire, facem și noi, dar nu ne lăudăm, e rezumatul atacului Olguței Vasilescu la adresa Oanei Gheorghiu.

„Și dacă vreți doar corpuri de clădiri noi, pentru sistemul sanitar, să știți că am construit și din acelea, separat de acest spital… E adevărat că nu prea promovăm suficient asemenea investiții, nu cerem recompense și nu tăiem panglici, pentru că la noi asta e normalitate…”, scrie edilul Craiovei, adăugând și un clip cu spitalul. (VIDEO AICI)

Oana Gheorghiu, noua țintă a PSD

Și Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD a atacat-o dur pe Oana Gheorghiu. Dincolo că a făcut un „amărât de corp de spital”, Oana Gheorghiu a luat din banii de donații să trăiască ea bine, acuză senatorul PSD.

„Ce a făcut domnia sa, activitatea sa, să adune bani, cu acei bani să afacă un corp de spital, e lăudabil. Dar e mult prea multă propagandă în a crea un soclu pentru doamna Oana Gheorghiu.  Sunt mulți oameni care fac în țara asta ce a făcut doamna Gheorghiu. Nu a construit un spital. A construit un corp de spital.  Critica noastră nu are legătură cu ce a făcut bun doamna Gheorghiu. 

Se crează o emoție colectivă care e incorectă. Această femeie primea 5.000 de euro pe lună din banii donați de oameni. Poate oamenii nu își imaginează asta. Poate toți cred că Oana Gheorghiu făcea caritate fără bani. Nu cred că oamenii ăștia știau că din banii donați doamna își oprește bani pentru ea, să trăiască bine.”, a spus Daniel Zamfir în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan îi oferă consilierului Marius Lazurca atribuții extinse. Ce domenii cheie va gestiona, mai exact. În trecut, fusese vehiculat pentru șefia SIE
Politică
Nicușor Dan îi oferă consilierului Marius Lazurca atribuții extinse. Ce domenii cheie va gestiona, mai exact. În trecut, fusese vehiculat pentru șefia SIE
Sediul partidului lui George Simion, vandalizat. Pe cine acuză AUR: „Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe, la moarte, ce ne putem aștepta și în România?” (VIDEO)
Politică
Sediul partidului lui George Simion, vandalizat. Pe cine acuză AUR: „Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe, la moarte, ce ne putem aștepta și în România?” (VIDEO)
Ce riscă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Guvernului un infractor
Politică
Ce riscă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Guvernului un infractor
Cum explică Ilie Bolojan creșterea TVA: „Nu puteam evita”
Politică
Cum explică Ilie Bolojan creșterea TVA: „Nu puteam evita”
Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
Politică
Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
Ilie Bolojan a vorbit despre demisie: „Am încercat să evit conflictele”. Ce a declarat premierul României
Politică
Ilie Bolojan a vorbit despre demisie: „Am încercat să evit conflictele”. Ce a declarat premierul României
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Se poate. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație”
Politică
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Se poate. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație”
Sorin Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: „Nu trebuie să vorbim numai dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Oamenii trebuie să aibă salarii decente”
Politică
Sorin Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: „Nu trebuie să vorbim numai dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Oamenii trebuie să aibă salarii decente”
Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: „Am fost informați cu două zile înainte”
Politică
Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: „Am fost informați cu două zile înainte”
Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)
Politică
Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)
Ultima oră
12:51 - Loredana, mărturisiri inedite. Cum reușește artista să mențină echilibrul în viața ei
12:48 - Șeful Jandarmeriei prezintă scuze publice după amendarea organizatorului marșului Colectiv (VIDEO)
12:34 - Cel mai nou cuplu din showbiz? Cu ce celebră prezentatoare TV a fost surprins Dan Alexa
12:30 - Nicușor Dan îi oferă consilierului Marius Lazurca atribuții extinse. Ce domenii cheie va gestiona, mai exact. În trecut, fusese vehiculat pentru șefia SIE
12:12 - Caz incredibil!O femeie urmează să fie exhumată, deși se credea că a murit din cauze naturale. Suspiciunea anchetatorilor
12:02 - Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat. Motivul pentru care s-a luat această decizie. Ce cerințe avea Rusia
11:48 - Alertă alimentară! ANSVSA a aplicat sancțiuni record pentru produse contaminate. Cine este vizat în România
11:32 - Sediul partidului lui George Simion, vandalizat. Pe cine acuză AUR: „Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe, la moarte, ce ne putem aștepta și în România?” (VIDEO)
11:31 - Sfinții zilei de astăzi, 31 octombrie. Pe cine sărbătoresc credincioșii
11:16 - Gigi Becali, pus la încercare de Fisc. Cât riscă FCSB după analiza de risc ANAF