Acasa » Politică » PSD e decis să scape de Ilie Bolojan de la vârful Guvernului. Val de jigniri la adresa premierului. „Un lăutar care cântă fals”

PSD e decis să scape de Ilie Bolojan de la vârful Guvernului. Val de jigniri la adresa premierului. „Un lăutar care cântă fals”

Adrian A
26 ian. 2026, 10:38
Cuprins
  1. PSD continuă atacurile la Ilie Bolojan
  2. Bolojan se întâlnește cu Grindeanu

Tema „lăutarului” rămâne centrul atacurilor care vin din partea PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a pus tunurile pe șeful Guvernului încă de luni dimineața.

PSD continuă atacurile la Ilie Bolojan

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, lansează un atac dur la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan, după declarațiile acestuia privind nivelul taxelor din România comparativ cu cele din restul Europei.

„Când lăutarul cântă fals, toată lumea își dă seama, chiar dacă lui i se pare că este privighetoare!
Așa sunt comparațiile domnului prim-ministru Bolojan între taxele din România și cele din Europa. Sună fals!
Foarte mulți români au mers prin Europa și pot face comparația nu doar între taxe, ci și între venituri. Iar în România, oamenii trăiesc greu nu pentru că „nu plătesc destule taxe”, ci pentru că au printre cele mai mici venituri, iar inflația este rușinos de mare față de toate celelalte state UE!
Când a comparat taxele din România cu cele din Europa a sărit partea cu salariul minim… A sărit și peste partea cu inflația, a sărit peste partea cu pensiile…. Și n-am auzit niciun cuvințel despre impozitarea progresivă, care se aplică cu succes în aproape toate statele UE!
Iar când cânți doar o parte din notele de pe portativ, nu mai este melodie, ci doar gălăgie!”, scrie Marius Budăi pe Facebook.
Fostul ministru al Muncii critică și mesajul repetat al premierului privind aplicarea regulilor „fără excepții”.  Șo amenință, din nou, că niciun pachet de măsuri de austeritate nu va trece fără programul PSD de stimulare economică. În plus, PSD amenință că nu va vota nici bugetul, dacă nu cresc pensiile.
„Și mai este ceva: nu poți guverna spunând toată ziua „fără excepții”! Doar în comunism ni se spunea că suntem toți la fel, fără excepții! Oamenii nu sunt la fel și nici nu se nasc cu aceleași șanse! Nu-i poți taxa la fel, ca în Patul lui Procust!
Nu poți trata cu aceeași măsură persoanele cu dizabilități, oamenii cu boli grave, tinerii aflați la început de drum sau familiile în care copiii merg la culcare fără să fi mâncat. Inflexibilitatea și neadaptarea la realitate nu înseamnă „eficiență în guvernare”, ci lipsă de omenie! O regulă unică, aplicată mecanic, poate fi nedreaptă sau chiar dăunătoare!
Am acceptat prea mult aceste politici de dreapta. Nu va mai fi niciun pachet de la Guvern, fără Programul PSD de stimulare economică și niciun vot PSD pentru buget, fără o creștere de venituri pentru seniori!”, scrie Marius Budăi.
Acesta este un nou atac al unui social democrat la adresa premierului, după ce duminică, Mihai Fifor i-a cerut demisia lui Bolojan. „Fă-ți bagajele și pleacă acasă!” îi scrie Fifor lui Bolojan.

Bolojan se întâlnește cu Grindeanu

În contextul atacurilor repetate din PSD la adresa lui Ilie Bolojan, liderii coaliției au programată azi de la ora 13.00 o întâlnire la guvern pentru a discuta din nou planul premierului de a-și asuma răspunderea în fața guvernului pe proiectul de reformă a birocrației din primării, consilii județene și ministere.

Bolojan reafirmă că vrea să trimită la Parlament pachetul de reformă în administrație pe 29 ianuarie.

