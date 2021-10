PSD face pasul înapoi, după propunerea generalului Ciucă pentru funcția de premier: „În acest moment nu se pot face alegeri anticipate” (VIDEO)

Marcel Ciolacu a lăsat de înțeles că PSD ar urma să susțină un eventual guvern minoritar PNL, cu Nicolae Ciucă în funcția de premier.

„In momentul in care vom avea un prim-ministru desemnat, vom avea o decizie.

Este o decizie pe care o ia presedintele Romaniei. Eu nu am spus ca ar fi potrivit. Dezastrul din sanatate trebuie asumat de Iohannis, Citu, Barna si Ciolos, nu de PSD.

In acest moment nu este o decizie luata in PSD.

Cel mai stabil partid din Romania, in acest moment si din punctul nostru de vedere si cel mai responsabil, este PSD. Exista opinii in PSD (n.r. – cu privire la sustinerea lui Ciuca), ma mandresc cu acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu joi, într-o conferință de presă.

PSD și-a schimbat prioritățile

În acest moment, prioritatea PSD nu mai reprezintă organizarea de alegeri anticipate.

„Cred in continuare (n.r. – in organizarea alegerilor anticiapte). Si totusi suntem constienti cu totii ca in acest moment nu se pot face alegeri anticipate, cand avem sute de decese. Cred ca face parte dintr-un joc politic, sper responsabil”, a mai transmis Ciolacu.