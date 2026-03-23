PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare. Grindeanu, atac tăios: „Nu mă cheamă Țoiu să evit răspunsul"

PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare. Grindeanu, atac tăios: „Nu mă cheamă Țoiu să evit răspunsul”

Ana Maria
23 mart. 2026, 13:27
PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare. Grindeanu, atac tăios: Nu mă cheamă Țoiu să evit răspunsul
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Adel Al Haddad
Cuprins
  1. Ce scenarii ia în calcul PSD
  2. PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare. De ce vor social-democrații o „clarificare politică”
  3. Ce mesaje transmite PSD către PNL și USR
  4. PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare. Moment tensionat în conferință: „Nu mă cheamă Țoiu”
  5. Ce urmează pentru PSD

PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare. Tensiunile din interiorul coaliției de guvernare devin tot mai vizibile, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre posibilitatea unei schimbări majore de direcție. În cadrul unei conferințe de presă, acesta a transmis că partidul se pregătește pentru o serie de consultări interne care ar putea redesena scena politică.

Social-democrații intră într-o perioadă de analiză în care toate opțiunile sunt luate în calcul, inclusiv retragerea de la guvernare.

Ce scenarii ia în calcul PSD

Potrivit lui Sorin Grindeanu, partidul nu exclude niciun scenariu în perioada următoare, iar deciziile vor fi discutate în detaliu cu membrii din teritoriu.

Vom prezenta și vom discuta toate scenariile politice posibile. Toate. Inclusiv trecerea în opoziție. Este un scenariu”, a declarat acesta.

În perioada următoare, liderii PSD vor merge în țară pentru întâlniri regionale, unde vor analiza atât activitatea guvernamentală, cât și perspectivele politice.

PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare. De ce vor social-democrații o „clarificare politică”

Grindeanu a explicat că această consultare vine pe fondul unei perioade marcate de incertitudine politică, pe care partidul vrea să o încheie.

„O clarificare politică internă este de dorit, în locul unei incertitudini. Noi, în aceste luni, am trăit în această incertitudine pe care dorim să o clarificăm.”

Ce mesaje transmite PSD către PNL și USR

Liderul social-democrat a avut și un mesaj tranșant pentru partenerii de guvernare, sugerând că PNL este liber să caute alte formule politice.

„E treaba lor să facă ce doresc ca acțiuni politice. Dacă vor să facă o majoritate și cu AUR, sunt liberi.”

Totodată, acesta a comentat și relația dintre premierul Ilie Bolojan și USR:

„E vreo surpriză? Este un lucru pe care îl știe toată lumea.”, a adăugat Grindeanu.

PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare. Moment tensionat în conferință: „Nu mă cheamă Țoiu”

Un schimb de replici tensionat a avut loc în momentul în care Grindeanu a fost întrebat dacă ar demisiona din funcția de președinte al Camerei Deputaților în cazul ieșirii PSD de la guvernare.

Replica liderului PSD a fost una tăioasă: „Nu evit. Nu mă cheamă Țoiu să evit răspunsul la întrebări de acest tip.”

Totuși, acesta a admis că o eventuală rupere a acordului politic ar duce la renegocierea funcțiilor:

„Evident că în momentul în care ai fost ales într-un anumit mod, trebuie să faci un pas în spate. Ceea ce mă include și pe mine și pe toți ceilalți.”

Ce urmează pentru PSD

Conducerea partidului urmează să prezinte membrilor o analiză completă a guvernării, incluzând atât realizările, cât și problemele întâmpinate, dar și impactul fiecărei decizii politice.

Această etapă ar putea avea un impact major asupra stabilității politice din România, în contextul în care PSD rămâne unul dintre pilonii principali ai actualei majorități.

