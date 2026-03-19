Sorin Grindeanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, a vorbit de la tribuna Parlamentului.

Politicianul social-democrat a făcut referire la pachetul de solidaritate pe care l-a promovat, comparându-l, totodată, pe actualul premier cu dictatorul Nicolae Ceaușescu. El l-a acuzat pe actualul premier că își asumă meritele salvării României, deși pentru aceasta a pus întreaga povară a recuperării deficitului pe umerii românilor.

În vreme ce nomenklatura politică stă la adăpost, românii de rând sărăcesc pentru a acoperi ambițiile lui Bolojan.

În acest context, liderul PSD i-a transmis premierului că cei ce conduc doar prin forță, „cu sabia ridicată” vor pieri de sabie. Cu alte cuvinte, sugerează Sorin Grindeanu, pe Ilie Bolojan îl așteaptă soarta pe care au avut-o anteriorii președinți ai PNL.

Sorin Grindeanu, despre relația din coaliție

„Zero virgulă, zero patru la sută din PIB! Repet – 0,04% din PIB! Adică 1 miliard de lei. Acesta este rezumatul încrâncenării absurde din ultimele zile. Unii au înțeles-o ca pe o luptă politică. Noi – Partidul Social Democrat, am înțeles-o ca pe o luptă dreaptă pentru 3.2 milioane de familii din România. De aceea – nu am renunțat o secundă și am luptat până la capăt!

a obținut finanțare integrală! Pensionarii și copiii cu dizabilități vor beneficia de măsuri reale de sprijin. Așadar- se poate! Am trecut acest Pachet și am demolat toate narativele mincinoase. Am fost acuzați că am face înțelegeri pe sub masă în afara coaliției. Fals! Niciun amendament AUR nu a fost votat de PSD. Niciun amendament!

S-a ajuns până acolo încât a început să se fluture amenințător chiar și protocolul Coaliției. Foarte bine, haideți să discutăm deschis despre el. Eu credeam că anul trecut, în iunie, am scris în acel protocol că ne unim forțele pentru a redresa România și a contracara pericolul populist și anti-european. Dar, poate m-am înșelat, nu-i așa?!

Scrie cumva acolo că trebuie să spoliem românii cu venituri reduse, firmele mici și clasa mijlocie?! La ce punct din acord se spune că trebuie să girăm orbește măsuri care să asigure protecție doar celor puternici și să-i arunce în suferință pe cei slabi?! Unde am semnat noi, toți cei din Coaliție, că vom susține mitralierea economiei din toate pozițiile, prăbușirea consumului și frânarea investițiilor?!

Nu scrie nicăieri! Cu toate acestea, de zece luni, asta se întâmplă! Și nu o spunem noi. O spune BNR-ul și o spun apăsat organismele internaționale! Or fi și ele pesediste?

Salvarea românilor pe banii lor nu e motiv de mândrie

Am format împreună această coaliție pentru a corecta deficitele făcute de 4 premieri de dreapta și unul de stânga. Din 2020, România este în procedură de deficit excesiv. Suntem perfect de acord că nu putem sta cu deficite mari o perioadă lungă de timp.

Dar, a salva românii pe banii lor nu este nicio mândrie! A tăia doar de la cei care nu se pot apăra nu este nicio virtute!

De aceea, și răbdarea noastră a atins o limită! De zece luni de zile ne-am transformat într-un scut social la măsurile contabile de austeritate. Așa am reușit să creștem salariul minim. Așa am reușit să plafonăm din nou prețul la gaze. Așa am reușit să continuăm investițiile locale și să NU băgăm în faliment mii de firme românești. Și da – împotriva deciziilor luate pe sub mână am blocat la nivel european un acord MERCOSUR care era împotriva intereselor fermierilor români!

A venit timpul să se înțeleagă că stabilitatea nu înseamnă să stăm toți uniți și umili în jurul marelui Conducător. Eu nu vreau stabilitate ca în Rusia și Coreea de Nord. Eu cred că stabilitatea înseamnă să îți respecți partenerii. Și să lucrezi pentru români! Astăzi ne întoarcem din păcate în anii 90. Doar în haosul de după Revoluție, s-a mai văzut adoptarea unui Buget la mijlocul lunii martie.

După două luni și jumătate de întârzieri nepermise, ne-am trezit însă cu un buget de dreapta, care nu ținea cont deloc de viziunea PSD. Când 52 de mii de locuri de muncă au dispărut în 10 luni, era o dovadă de iresponsabilitate să nu fie prins în buget Planul de Relansare Economică. Da – sigur că ar fi fost bine dacă era adoptat încă de acum șase luni, atunci când l-am prezentat atât în Coaliție, cât și public.

Avertismentul lui Sorin Grindeanu

Atunci când consumul scade cu 25% și avem o inflație de patru ori mai mare decât media , era normal să prindem în și măsuri sociale pentru românii vulnerabili. Pachetului de Solidaritate al PSD nu este un moft, ci o necesitate. Acestea sunt lucrurile care trebuie să ne preocupe, stimați colegi. Nu lupta cu PSD!

Când litrul de benzină crește de la o zi la alta, este o dovadă de alienare politică să admiri dezastrul în loc să iei măsuri urgente. Majoritatea statelor din Uniunea Europeană deja au intervenit pentru a-și proteja economia și populația, dar unii de aici încă n-au depășit obsesia cu PE SE DE.

Trebuie doar ca Guvernul să acționeze înainte de a se produce dezastrul. «Piromanii economici» sunt cei care se bucură că repară deficitul pe spatele românilor. În schimb, ministrul Energiei de la PSD a pus deja toate variantele pe masă.

Acestea sunt realități pe care nu le putem trece cu vederea. Noi am venit mereu cu soluții, nu cu orgolii. Nu pentru mine, Sorin Grindeanu! Nu pentru PSD! Ci pentru familiile cu copii, seniori și firmele românești. Nu este niciun motiv de ceartă aici. Dacă viața oamenilor în vremuri grele înseamnă pentru cineva scandal cu orice preț, atunci este clar că are altă agendă politică și nu este interesat cu adevărat de guvernarea țării. La fel, și Ministrul Agriculturii, tot de la PSD!

Guvernul Bolojan protejează bogații

Partidul Social Democrat va vota bugetul României. S-a întârziat deja nepermis de mult. Dar va vota un buget în care am ținut cont și de cei mai vulnerabili dintre români. Bugetul României trebuie să fie pentru toți românii, nu doar pentru bogați!

Și aici dau un exemplu, ca să înțeleagă toți românii: miliardarii României cu mașini de colecție de sute de milioane de euro au fost scutiți de impozite în valoare de 150 de milioane de lei, în timp ce persoanele cu dizabilități NU! E drept, copiii nu fac lobby la Guvern. Doar bogații…

Atât vă mai spun – nu ne opunem reformelor reale. Dar dacă reforma înseamnă doar tăieri de salarii și concedieri – da, ne opunem. Dacă reforma înseamnă să tai de la copii – da, ne opunem. Dacă reforma înseamnă să blochezi hidrocentrale ca să salvezi moluște – da, ne opunem. Și ne vom opune cu toată forța!

Nu poți genera solidaritate socială și nu poți construi speranță economică cu barda. Apelând la metodele trecutului – vă amintiți reformele cu ranga, nu poți spera că vei obține alte rezultate decât cele de atunci. Adică UN MARE ZERO. Lipsa de dialog, încăpățânarea și amenințările cu demisia nu funcționează. Direcția trebuie schimbată, cu o nouă abordare.

Românii n-au nevoie să fie certați în fiecare zi, ci încurajați. Prin solidaritate, empatie și prin speranță. Românii sunt toleranți. Dar nu sunt toleranți cu cei care conduc permanent în forță cu sabia ridicată. Pentru că aceia- mai devreme sau mai târziu – de sabie vor pieri!”, a mai spus Grindeanu.