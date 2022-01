PSD, propuneri pentru reducerea facturilor la energie. Cu cât ar scădea prețurile dacă se aplică prevederile, potrivit senatorului Radu Oprea (VIDEO)

Senatorul Radu Oprea, purtătorul de cuvânt al PSD, a prezentat o serie de propuneri formulate de social-democrați pentru reducerea facturilor la energie electrică și gaze naturale.

Cu cât ar urma să scadă facturile dacă se aplică propunerile PSD, potrivit senatorului Radu Oprea

„(…) O foarte mare amenințare pe care o avem este aceea că, dacă ne uităm astăzi în comparatorul ANRE, vom vedea că toate ofertele încep de la valori peste un leu la energie electrică, sunt de la 1,14 până la aproape un leu și jumătate la energie activă, și atunci la o factură cu un consum de 200 kWh, cu un preț de 1,14 RON, deci am luat prețul minim, am avea o valoare a facturii de 271,21 de RON. În propunerea PSD, am avea valoarea de 140 de RON”, a declarat Radu Oprea.

Purtătorul de cuvânt al PSD a vorbit și despre situația facturilor la gaze.

„La gaze, un contract cu un preț existent deja, care ar însemna o contractare în urmă cu câteva luni, la un preț de 0,21 RON/kWh, la o cantitate de 350 de mc, factura ar fi astăzi de 927 de lei. Dacă s-ar aplica propunerile pe care PSD le face, am avea o valoare a facturii de 584 de lei. În același timp, dacă ne uităm la ofertele care există astăzi în piață și luăm cea mai mică ofertă, de 0,7 lei/kWh, factura de bază la aceeași cantitate de 350 de mc ar fi de 3.090 de lei. Dacă s-ar aplica măsurile pe care PSD le propune, am avea o valoare a facturii de 1.113 lei”, a adăugat social-democratul.

El a oferit și exemplul unui apartament cu două-trei camere.

„Am mai luat tot la gaze cu titlul de exemplu o factură cu un consum de 200 de mc, care înseamnă un apartament cu două-trei camere, nu mai mare. Factura de bază, cu oferta minimă din piață de astăzi de 0,7 lei/kWh, ar fi de 1.765. Cu compensare, cu legea actuală, valoarea facturii ar fi de 933 de lei. Cu prevederile pe care PSD le propune, am ajunge la o valoare a facturii de 636 de lei. În ce constau aceste măsuri? În reducerea plafonului cu aproape 45%, a valorii plafonului, și la gaze, și la energie electrică și în dublarea volumului care este compensat și la energie, și la gaze”, a mai spus Radu Oprea.

În cursul dimineții, președintele PSD, Marcel Ciolacu, precizase că pachetul de măsuri va fi discutat în coaliție.