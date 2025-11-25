PSD pare că dorește să mai îndulcească impactul majorărilor de taxe și impozite locale, care vor intra în vigoare anul viitor. În acest sens a fost depus la Camera Deputaților un proiect legislativ.

Proiect populist depus depus de PSD

Un proiect legislativ, înregistrat la , propune ca primăriile să plătească pentru . Dacă legea PSD va fi adoptată și va intra în vigoare vreodată, primăriile vor avea la dispoziție un an să reconstruiască imobilele avariate. În tot acest timp, primăriile vor suporta cheltuielile de cazare a persoanelor afectate în condiții cel puțin similare.

Concret, proiectul va modifica și completa art. 18 al Legii nr. 481/2024 privind protecția civilă. Pentru a intra în vigoare, legea trebuie adoptată de Parlament, promulgată de președintele țării și publicatp în Monitorul Oficial. Această inițiativă este inspirată din tragedia care s-a petrecut în Rahova și din inundațiile repetate din ultimii ani.

mai prevede că persoanele ale căror bunuri au fost afectate de dezastre, conflicte armate sau intervenții ale serviciilor de urgență să fie despăgubite. Despăgubirile ar trebui acordate prin raportare la valoarea reală, actualizată a pagubelor. Despăgubirile acordate persoanelor afectate vor fi plătite în termen de cel mult 90 de zile de la producerea incidentului.

„În cazul în care primăria nu dispune de fondurile necesare, Guvernul este obligat să asigure, în cel mai scurt timp posibil, toate sumele necesare din fondul de urgență, urmând ca, acolo unde este posibil, să recupereze aceste sume de la persoanele / instituțiile / companiile care, în urma anchetei autorităților, se dovedesc vinovate pentru tragedie”, menționează, pe final, inițiativa legislativă.

Ce spun autorii proiectului legislativ

Potrivit expunerii de motive, această lege, inițiată de PSD, a fost inspirată din tragediile recente care au lovit România. Autorii inițiativei susțin că limitele legii în vigoare au fost scoase la iveală de ultimele tragedii. Aceștia dau ca exemplu cazul exploziei dintr-un imobil din cartierul Rahova din București.

Astfel, arată ei, amploarea pagubelor înregistrate și dificultățile întâmpinate de autorități în găsirea unor soluții pentru sinistrați au arătat că legislația nu oferă instrumente suficiente pentru evaluarea prejudiciilor și pentru acordarea despăgubirilor.

De asemenea, legislația în vigoare nu permite intervenția efectivă a autorităților în reconstrucția locuințelor afectate.

În prezent, Legea nr. 481/2024 prevede că cetățenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat ori ca urmare a executării intervenției de către serviciile de urgență au dreptul la ajutoare de urgență și la despăgubiri, după caz. Sumele acordate sub formă de despăgubire se acordă în urma solicitării scrise a celui prejudiciat, adresată primarului.