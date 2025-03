Radu Mihaiu (USR), după desecretizarea cheltuielilor: „Ceea ce a afișat Klaus Iohannis este opulență. Omul se credea împărat, este evident” (VIDEO)

Deputatul USR, , a comentat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre cheltuielile făcute de Klaus în cei 10 ani de mandat, cheltuieli care au fost desecretizare de Administrația Prezidențială.

Mihaiu a afirmat că acestea reprezintă o formă de opulență. El a subliniat că Iohannis, în ultima parte a mandatului său, a făcut cheltuieli care ar putea fi comparate cu cele ale unor împărați din vechime, sugerând că acesta se credea „împărat”.

„Sunt foarte convins că și celelalte cheltuieli, nu doar cele de închiriere ale avionului, sunt la fel de opulente”

Deputatul USR a menționat că este important să se limiteze numărul de mandate ale președintelui pentru a preveni astfel de comportamente extravagante. De asemenea, el a exprimat convingerea că și alte cheltuieli ale Administrației Prezidențiale sunt la fel de opulente și a criticat ideea că președintele ar trebui să aibă cheltuieli atât de mari, sugerând că ar putea folosi zboruri de linie obișnuite în loc de avioane private.

“Românii au o vorbă pentru tipul acesta de afișare. Se numește opulență. Deci ce a afișat domnul Iohannis către terți, ca să spun așa, este opulență și e un cuvânt care ne va duce și la restul cheltuielilor. Acum, Claudiu Năsui măcar va fi bucuros că își va recupera cheltuielile de judecată în urmă acestei desecretizări, pentru că, iată, s-a arătat că se pot desecretiza.

Faptul că domnul Iohannis a făcut aceste cheltuieli în ultima parte a mandatului arată de ce este util limitarea numărului de mandate a președintelui, pentru că omul se credea împărat, este evident și de asta făcea și cheltuieli pe care le-ar fi făcut și alți împărați din vechime. Și e foarte bine că nu mai avem acest împărat. Probabil se gândea că următorul președinte va ține secrete aceste cheltuieli spre folosul propriu.

Iată că nu a fost cazul. Din fericire, nu a fost cazul să se întâmple acest lucru. Sunt foarte convins că și celelalte cheltuieli, nu doar cele de închiriere ale avionului, sunt la fel de opulente, pentru că domnul Iohannis nu suporta, nu-i așa, să meargă la fel ca restul oamenilor și avea domnul Tăriceanu o vorbă, pe care n-o s-o repet aici, despre cetățeni. Nu înțeleg de ce nu se poate merge cu o cursă de linie. Înțeleg nevoia de securitate pe care o are președintele unui stat, dar ea poate fi asigurată și cu alte zboruri de linie sau chiar charter, dar nu este obligatoriu și nu este deloc normal ca acestea să fie costurile pe care le are Administrația Prezidențială”.