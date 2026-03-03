B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Există riscul ca o rachetă balistică sau o dronă să ajungă din Iran în România? Explicația ministrului Apărării

Ana Maria
03 mart. 2026, 10:08
Sursa foto: Facebook / @Radu Miruţă
Cuprins
Radu Miruță clarifică situația! Ministrul Apărării Naționale a precizat în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, că România nu a sprijinit operațiunile lansate de SUA și Israel împotriva Iranului sâmbătă dimineață. Potrivit ministrului, niciun obiectiv sau facilitate de pe teritoriul României nu s-a folosit în acest context.

Vă confirm că, de pe teritoriul național, România nu a sprijinit ceea ce s-a întâmplat vineri seară sau când a fost inițiat atacul împotriva Iranului. Nu s-au folosit. Am primit multe întrebări, zilele acestea, la minister: ‘S-a folosit de pe teritoriul național vreo facilitate pentru a ajuta un astfel de atac?’ Iar răspunsul pe care l-am primit de la șeful Statului Major este că nu”, a declarat Miruță potrivit Antena 3 CNN.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost întrebat dacă țara noastră a fost solicitată să contribuie după atacul iranian asupra unei baze britanice din Cipru, stat membru UE. Răspunsul său a fost clar: România nu a primit nicio solicitare, nici înainte, nici după începerea atacurilor.

Vă spun oficial că România, până în acest moment, nu a primit o astfel de solicitare (…) Asta e situația astăzi: nu ne-a fost solicitat sprijin nici pentru demararea conflictului, nu ne-a fost solicitat sprijin nici după”, a explicat ministrul.

Radu Miruță a mai menționat că, dată fiind distanța dintre Iran și România, o rachetă sau o dronă ar fi foarte puțin probabil să ajungă direct la scutul de la Deveselu fără să fie interceptată anterior de alte sisteme de apărare.

Chiar dacă ajunge în fața scutului de la Deveselu, acesta reprezintă o capacitate defensivă extraordinar de performantă, prin fața căreia garantat nu se poate trece”, a subliniat ministrul. Miruță a adăugat că, la nivel continental, există multiple sisteme care pot contracara amenințările similare.

