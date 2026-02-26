Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit detalii în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, despre realitatea privind vârsta de pensionare a militarilor. Ministrul a contestat percepția publică conform căreia militarii ar beneficia de pensii speciale și s-ar pensiona mult mai devreme, similar cu magistrații.

Miruță a dat detalii despre vârsta de pensionare a militarilor. Ce a spus

„Vârsta de pensionare să știți că nu e o problemă la prea mare. S-a creat un narativ nedrept pentru Ministerul Apărării.

Multă lume în spațiul public spune că ‘sunt pensionari speciali la Ministerul Apărării. Se pensionează de tineri ca magistrații’.”, a spus ministrul.

Care este diferența dintre pensionarea militarilor și cea a magistraților

a subliniat că, spre deosebire de magistrați, unde reducerea vârstei de pensionare se aplică uniform, situația militarilor este mai restrânsă. Vârsta maximă pentru pensionarea anticipată este de 13 ani, însă, anul trecut, dintr-un total de 1.700-1.800 de pensionări, doar o singură persoană s-a pensionat cu 13 ani mai devreme.

„Discuția nu e aceeași. Adică nu-i același paralelism cu magistrații. La magistrați, indiferent unde judeci și la ce instanță ești, beneficiezi de aceeași reducere a vârstei de pensionare.

Aici, maximum, te poți pensiona cu 13 ani mai devreme, însă, anul trecut, s-au pensionat vreo 1700-1800, unul singur s-a pensionat cu 13 ani mai devreme.”, a adăugat ministrul.

Care este vârsta medie a pensionării în Ministerul Apărării

Ministrul a precizat că, anul trecut, vârsta medie de pensionare din MApN a fost 52 de ani. Totodată, pensia medie netă în MApN la sfârșitul anului trecut a fost de 5.000 de lei.

„Anul trecut, vârsta minimă de pensionare era 47-48 de ani, vârsta medie din MApN a fost 52 de ani. Pensia medie în Ministerul Apărării a fost, la finalul anului trecut, 5.000 lei net.”, a mai precizat Miruță.

Detalii despre vârsta de pensionare a militarilor. Câți aleg să rămână activi

Radu Miruță a subliniat că 75% dintre militarii care îndeplinesc condițiile de pensionare aleg să rămână activi în sistem. Asta contrazice ideea unei pensionări masive și timpurii, prezentate adesea în spațiul public.

„75% din oamenii care au îndeplinit vârsta de pensionare nu s-au pensionat. Avem o lege, astăzi, care spune că va crește vârsta standard la 65 de ani în 2035. Așa e și pentru oamenii care nu sunt în sistemul militar.

Nu știu cum este la celelalte sisteme din zona de ordine publică și apărare, respectiv la Ministerul de Interne, la SRI, la SPP, dar la Ministerul Apărării să știți că abaterea față de normalitate e una mică.”, a conchis ministrul.