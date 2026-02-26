B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Radu Miruță a dat detalii despre vârsta de pensionare la militari: „S-a creat un narativ nedrept pentru Ministerul Apărării” (VIDEO)

Radu Miruță a dat detalii despre vârsta de pensionare la militari: „S-a creat un narativ nedrept pentru Ministerul Apărării” (VIDEO)

Ana Maria
26 feb. 2026, 21:35
Radu Miruță a dat detalii despre vârsta de pensionare la militari: S-a creat un narativ nedrept pentru Ministerul Apărării (VIDEO)
Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
Cuprins
  1. Miruță a dat detalii despre vârsta de pensionare a militarilor. Ce a spus
  2. Care este diferența dintre pensionarea militarilor și cea a magistraților
  3. Care este vârsta medie a pensionării în Ministerul Apărării
  4. Detalii despre vârsta de pensionare a militarilor. Câți aleg să rămână activi

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit detalii în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, despre realitatea privind vârsta de pensionare a militarilor. Ministrul a contestat percepția publică conform căreia militarii ar beneficia de pensii speciale și s-ar pensiona mult mai devreme, similar cu magistrații.

Miruță a dat detalii despre vârsta de pensionare a militarilor. Ce a spus

Vârsta de pensionare să știți că nu e o problemă la Ministerul Apărării prea mare. S-a creat un narativ nedrept pentru Ministerul Apărării.
Multă lume în spațiul public spune că ‘sunt pensionari speciali la Ministerul Apărării. Se pensionează de tineri ca magistrații’.”, a spus ministrul.

Care este diferența dintre pensionarea militarilor și cea a magistraților

Radu Miruță a subliniat că, spre deosebire de magistrați, unde reducerea vârstei de pensionare se aplică uniform, situația militarilor este mai restrânsă. Vârsta maximă pentru pensionarea anticipată este de 13 ani, însă, anul trecut, dintr-un total de 1.700-1.800 de pensionări, doar o singură persoană s-a pensionat cu 13 ani mai devreme.

Discuția nu e aceeași. Adică nu-i același paralelism cu magistrații. La magistrați, indiferent unde judeci și la ce instanță ești, beneficiezi de aceeași reducere a vârstei de pensionare.
Aici, maximum, te poți pensiona cu 13 ani mai devreme, însă, anul trecut, s-au pensionat vreo 1700-1800, unul singur s-a pensionat cu 13 ani mai devreme.”, a adăugat ministrul.

Care este vârsta medie a pensionării în Ministerul Apărării

Ministrul a precizat că, anul trecut, vârsta medie de pensionare din MApN a fost 52 de ani. Totodată, pensia medie netă în MApN la sfârșitul anului trecut a fost de 5.000 de lei.

Anul trecut, vârsta minimă de pensionare era 47-48 de ani, vârsta medie din MApN a fost 52 de ani. Pensia medie în Ministerul Apărării a fost, la finalul anului trecut, 5.000 lei net.”, a mai precizat Miruță.

Detalii despre vârsta de pensionare a militarilor. Câți aleg să rămână activi

Radu Miruță a subliniat că 75% dintre militarii care îndeplinesc condițiile de pensionare aleg să rămână activi în sistem. Asta contrazice ideea unei pensionări masive și timpurii, prezentate adesea în spațiul public.

75% din oamenii care au îndeplinit vârsta de pensionare nu s-au pensionat. Avem o lege, astăzi, care spune că va crește vârsta standard la 65 de ani în 2035. Așa e și pentru oamenii care nu sunt în sistemul militar.

Nu știu cum este la celelalte sisteme din zona de ordine publică și apărare, respectiv la Ministerul de Interne, la SRI, la SPP, dar la Ministerul Apărării să știți că abaterea față de normalitate e una mică.”, a conchis ministrul.

Tags:
Citește și...
CTP: Grindeanu reușește să fie și cu buzele unse, și cu slănina în pod, ca să nu folosesc o altă expresie românească. Minte ordinar, cu vocația lui de actor ratat de teatru de provincie (VIDEO)
Politică
CTP: Grindeanu reușește să fie și cu buzele unse, și cu slănina în pod, ca să nu folosesc o altă expresie românească. Minte ordinar, cu vocația lui de actor ratat de teatru de provincie (VIDEO)
Băsescu: „Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul”. Ce ar trebui să facă Nicușor Dan, în viziunea fostului președinte
Politică
Băsescu: „Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul”. Ce ar trebui să facă Nicușor Dan, în viziunea fostului președinte
Radu Miruță, reacție dură după refuzul PSD privind propunerea USR pentru Avocatul Poporului: „De asta le e frică” (VIDEO)
Politică
Radu Miruță, reacție dură după refuzul PSD privind propunerea USR pentru Avocatul Poporului: „De asta le e frică” (VIDEO)
Radu Miruță acuză șicane din partea PSD, prin interpuși, pe când „miniștrii lor nici nu-și găsesc diplomele” (VIDEO)
Politică
Radu Miruță acuză șicane din partea PSD, prin interpuși, pe când „miniștrii lor nici nu-și găsesc diplomele” (VIDEO)
Concluzia lui Băsescu la scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”
Politică
Concluzia lui Băsescu la scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”
A sărbătorit premierul tăierile din administrație? Explicația lui Bolojan, după ce a mers la petrecerea unui prieten: „Nu văd niciun fel de problemă”
Politică
A sărbătorit premierul tăierile din administrație? Explicația lui Bolojan, după ce a mers la petrecerea unui prieten: „Nu văd niciun fel de problemă”
Radu Miruță explică numirea controversată a USR la uzina de armament Sadu: „Credeți dvs că întâmplător sare PSD de arc în sus pentru o persoană care ia 3.000 de lei pe lună?” (VIDEO)
Politică
Radu Miruță explică numirea controversată a USR la uzina de armament Sadu: „Credeți dvs că întâmplător sare PSD de arc în sus pentru o persoană care ia 3.000 de lei pe lună?” (VIDEO)
Replica lui Ilie Bolojan, după atacurile lui Grindeanu: „Ceea ce am făcut în aceste luni nu a fost decât să respect programul de guvernare, să-l pun în practică”
Politică
Replica lui Ilie Bolojan, după atacurile lui Grindeanu: „Ceea ce am făcut în aceste luni nu a fost decât să respect programul de guvernare, să-l pun în practică”
Grindeanu: „Nu am spus că nu-l mai vreau premier pe Bolojan. M-ați înțeles greșit”. Ce nemulțumiri mai are liderul PSD (VIDEO)
Politică
Grindeanu: „Nu am spus că nu-l mai vreau premier pe Bolojan. M-ați înțeles greșit”. Ce nemulțumiri mai are liderul PSD (VIDEO)
Bolojan a anunțat ce a discutat cu Ursula von der Leyen: „Speranța mea e că vom recupera cea mai mare parte a acestor bani”. Ce a spus despre pensiile speciale ale magistraților (VIDEO)
Politică
Bolojan a anunțat ce a discutat cu Ursula von der Leyen: „Speranța mea e că vom recupera cea mai mare parte a acestor bani”. Ce a spus despre pensiile speciale ale magistraților (VIDEO)
Ultima oră
22:18 - Alerte pentru părinți pe rețelele sociale: Ce măsuri noi a anunțat oficial platforma Instagram
22:07 - Restricții de trafic la Fântâna Miorița după o surpare. Ce impact are șantierul Magistralei 6 asupra circulației
22:03 - Plecare surpriză: O nouă demisie la nivel înalt după dezvăluirile din dosarele pedofilului Epstein: „Am decis să demisionez”
21:58 - CTP: Grindeanu reușește să fie și cu buzele unse, și cu slănina în pod, ca să nu folosesc o altă expresie românească. Minte ordinar, cu vocația lui de actor ratat de teatru de provincie (VIDEO)
21:39 - Decizia luată de Theo Rose privind sezonul 14 de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
21:27 - Meta recunoaște o eroare pe Instagram Reels. Cum au ajuns utilizatorii să vadă conținut violent
21:07 - Băsescu: „Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul”. Ce ar trebui să facă Nicușor Dan, în viziunea fostului președinte
20:58 - Primăria Iași a mărit ilegal salariile: Zeci de angajați trebuie să restituie sumele
20:50 - Radu Miruță, reacție dură după refuzul PSD privind propunerea USR pentru Avocatul Poporului: „De asta le e frică” (VIDEO)
20:47 - Radu Miruță acuză șicane din partea PSD, prin interpuși, pe când „miniștrii lor nici nu-și găsesc diplomele” (VIDEO)