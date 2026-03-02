B1 Inregistrari!
Război în Orientul Mijlociu. Cipru nu vrea să fie implicat în conflictul cu Iran. Solicitare pentru guvernul britanic

Adrian Teampău
02 mart. 2026, 16:28
Drona iraniană de tip Shahed Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Ciprul evită implicarea în noul război în Orientul Mijlociu
  2. Ciprul își ia măsuri de precauție în fața Hezbollhah

Război în Orientul Mijlociu. Cipru cere guvernului britanic asigurări că bazele de aviație de pe teritoriul său nu vor fi folosite pentru a lansa atacuri asupra Iranului.

Ciprul evită implicarea în noul război în Orientul Mijlociu

Ciprul vrea asigurări că bazele britanice situate pe teritoriul său vor fi utilizate doar în scopuri umanitare, iar nu pentru lovituri asupra Iranului. Țara deține preşedinţia semestrială prin rotaţie a Consiliului UE. Această solicitare vine după ce una dintre bazele aviatice cipriote a fost lovită de o dronă în acest război în Orientul Mijlociu, după cum au consemnat AFP şi EFE.

Purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot, Konstantinos Letymbiotis, a declarat presei că Nicosia va solicita garanţii explicite. Bazele militare de pe teritoriul său nu trebuie utilizate în nici un alt scop decât cel umanitar.

Anterior, guvernul cipriot a confirmat că o dronă Shahed, iraniană, a lovit baza militară britanică de la Akrotiri. Aceasta este amplasată în sud-vestul insulei. Atacul s-a produs la scurt timp după miezul nopţii și a provocat pagube materiale minore. Acesta a fost primul atac asupra bazei Forţelor Aeriene Regale Britanice (RAF) din Akrotiri din 1986. La acel moment facilitatea a fost atinsă de rachete libiene.

Un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a transmis pe X că au fost interceptate alte două „vehicule aeriene fără pilot”. Acesta se îndreptau spre baza militară, relatează Reuters. Zona din apropierea bazei a fost evacuată, precum şi aeroportul civil din Paphos (vestul insulei), în urma detectării pe radar a unui obiect suspect.

Ciprul își ia măsuri de precauție în fața Hezbollhah

Ciprul se află la circa 300 de kilometri de Israel şi la circa 250 de kilometri de coasta libaneză, unde operează gruparea şiită Hezbollah. Este vorba despre organizația aliată a Iranului, considerată organizaţie teroristă de Uniunea Europeană. În acest context, în noul război în Orientul Mijlociu, Konstantinos Letymbiotis a subliniat că prioritatea principală este asigurarea siguranţei ţării şi a cetăţenilor săi.

Conducerea celor două baze britanice din Cipru, de la Akrotiri şi Dhekelia, a afirmat că personalul neesenţial va fi evacuat ca măsură de precauţie.

Marea Britanie dispune de circa 7.000 de militari britanici şi rude ale lor în Cipru. Suprafața celor două baze militare acoperă undeva la sub 3% din suprafaţa insulei.

Deşi Ciprul nu este membru NATO, este cuprins în clauza de apărare reciprocă a UE. Acest lucru înseamnă că alţi membri ai blocului trebuie să-i vină în ajutor în cazul în care ar fi atacat, mai scrie Reuters.

