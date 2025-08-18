Radu Miruță, ministrul Economiei, acuză nereguli în procesul de a managerilor din , din subordinea Ministerului Economiei. El spune că selecția este făcută de firme cu 1 – 2 angajați care primesc în plic numele celor care trebuie numiți.

Ce crede Radu Miruță despre relansarea economică

Miruță, nemulțumit de selecția șefilor companiilor de stat

a făcut o serie de comentarii pe acest subiect în emisiunea Talk B1 cu Gabriela Mihai, în contextul declarațiilor liderului PSD Sorin Grindeanu pe acest subiect. Ministrul Economiei s-a arătat nemulțumit, de mai multă vreme, că nu poate schimba directorii companiilor de stat, așa cum a anunțat la preluarea mandatului. La vremea respectivă, el afirma că va găsi soluții pentru a-i înlocui pe aceștia, în ciuda „contractelor betonate” pe care le au.

„L-am auzit pe domnul Grindeanu spunând că este de acord cu o relansare economică. Spun un singur lucru. Nu merge relansare economică cu aceleași metode prin care sunt numiți oamenii în companiile de stat ale Ministerului Economiei. Ca să relansezi economic trebuie să reorganizezi modul în care aceste companii sunt reorganizate. că de acolo se relansează economia, din a produce mai mult, din a valorifica resursele pe care statul român le are și alte țări nu le au”, a declarat ministrul Economiei.

El a spus că a inițiat un astfel de demers, la începutul mandatului, însă contractele de management ale șefilor companiilor de stat nu permite relansarea economică. De aceea, spune, Miruță, este nevoie de modificarea actului normativ ce reglementază aceste aspecte. El a acuzat lipsa unor criterii serioase prin care să fie făcute numirile în funcțiile de conducere.

„Am început un astfel de demers, însă acele contracte betonate, despre care spuneam la început că au fost «rezolvate» punând niște oameni înainte de a începe această coaliție nu sunt congruente cu această relansare economică. Pasul 1 este modificarea ordonanței 109, cum noi la USR susținem; și o să susțin cu tărie și în cadrul coaliției din această seară, în sensul de a putea introduce criterii de performanță noi, în sensul de a verifica aceste criterii de performanță la o jumătate de an, nu la un an, în sensul de a stopa aceste prefăcătorii de selecție care nu au nici o legătură cu selecția”, a mai spus ministrul.

Radu Miruță acuză nereguli în procesul de selecție a managerilor din companiile de stat, din subordinea Ministerului Economiei. El spune că selecția este făcută de firme cu 1 – 2 angajați care primesc în plic numele celor care trebuie numiți. În opinia sa, un pachet de măsuri care să vizeze relanasare economică, solicitat de PSD trebuie să conțină noi reglementări privind selecția mangerilor din companiile de stat.

„În spatele unei legi care se numește ordonanța 109 se ascunde o fărădelege. Pui paravan ideea că este o lege, doar că în spatele acestui paravan, tu numești cu pixul. Nu se poate o singură firmă cu 1 – 2 angajați să selecteze un management care primește pe foaie și spune că ăștia trebuie să iasă” a spus Miruță.

În acest context, el și-a exprimat speranța ca PSD să susțină schimbarea criteriilor de selecție a managerilor de companii de stat. Aceasta chiar dacă măsurile sunt împotriva intereselor politie ale partidelor

„Trebuie să avem curaj, foarte asumat, pentru că lucrurile acestea trebuie oprite. Sper să existe înțelepciune și continuitate între ceea ce a declarat domnul Grindeanu și ceea ce se va susține în coaliție. Să avem curaj să spunem că felul în care ne prefacem că sunt conduse companiile acestui stat, trebuie schimbat. Trebuie luate niște măsuri și întârzierea întâlnirilor de coaliție arată un singur lucru, că nu vrem să mergem mai departe cu măsurile luate împotriva interesului nostru politic”, a concluzionat Miruță.