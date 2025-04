Radu Miruță (USR), după decizia BEC: „Îi facem campanie lui Nicușor Dan. Dacă PSD-PNL spun că nu am voie, este doar treaba lor, voi face în continuare și voi vedea ce se întâmplă” (VIDEO)

Deputatul USR, , a comentat în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, care a hotărât că USR nu îl poate promova pe primarul Capitalei, Nicușor Dan.

„Îl susținem pe Nicușor Dan, mergem mai departe, va intra în turul 2, va câștiga președinția României”

Miruță a fost întrebat dacă va reuși, într-un final, să îi facă sau nu campanie lui Nicușor Dan și dacă au atacat în instanță decizia Biroului Electoral Central?.

„Astea sunt doar chichițe prin care PSD-PNL arată cât de deranjați sunt. Au votat în Biroul Electoral Central, unde e un vot politic, ca cei care au funcții politice în USR să nu se poată exprima în mediul online, care este un spațiu public, despre cine pe cine susțin.

Eu vă spun foarte ferm că îi facem campanie lui Nicușor Dan, îl susținem pe Nicușor Dan, mergem mai departe, va intra în turul 2, va câștiga președinția României”, a spus Miruță.

Chestionat cum îi vor face campanie lui Nicușor Dan, având în vedere decizia BEC, deputatul USR a spus:

“Pe mine nu mă interesează că cineva poate să-mi spună mie că nu am voie să scriu pe Facebook pe cine susțin. Eu cred că am voie să fac asta. Dacă PSD-PNL spun că nu am voie, este doar treaba lor, voi face în continuare și voi vedea ce se întâmplă”, a mai explicat deputatul.