Radu Miruță (USR): „Ne vor crește taxele tuturor ca să poată să susțină peste 200.000 de pensionari speciali” (VIDEO)

Deputatul USR Radu Miruță a acuzat într-o intervenție pentru B1 TV coaliția PSD-PNL pentru că ar fi premeditat eșecul reformei pensiilor speciale prin verdictul dat de CCR.

Curtea Constituțională a anunțat, miercuri, că unele articole din legea pensiilor de serviciu au fost declarate neconstituționale și că actul normativ se va întoarce în Parlament pentru a fi pus în acord cu decizia CCR.

„În Parlament există o lege care poate elimina pensiile speciale respectând toate aceste observații de constituționalitate. Acea lege este depusă de USR și este ținută în permanență la sertar. Luptăm în continuare cu această nedreptate pentru că prin decizia de astăzi, o decizie previzibilă, ei doar s-au prefăcut că vor să elimine pensiile speciale, aceste pensii din România rămân în continuare o mare nedreptate. Cele două partide PSD și PNL ce credeți că vor face?

Ne vor crește taxele tuturor ca să poată să susțină peste 200.000 de pensionari speciali care nu mai au nicio obligație dar care au foarte multe drepturi în țara asta și suplimentar de creșterea taxelor pentru oamenii care muncesc cinstit în țara asta și care să trebuiască să susțină pe cei 200.000 de pensionari speciali România va rata miliarde de euro din PNRR pentru că refuză să facăc eea ce este corect.

Acest PNRR a avut o chestiune extraordinar de inteligentă introdusă în el. Am reușit să introducem în el condiția de a primi bani în funcție de reformele făcute. Deja am ratat bani iar cu această bătaie de joc la adresa lipsei de contributivitate România pierde pe două părți: pierde banii care pot duce la modernizare, pierde motoarele economiei care vor fi frânate pentru că s epune birul tot pe oamneiic are muncesc cinstiți.”, a spus Radu Miruță.