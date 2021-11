Radu Szekely: În ultimele zile, s-au vaccinat 8.000 de copii pe zi, suntem pe drumul cel bun

Radu Szekely, consilierul ministrului Educației, a făcut public faptul că peste 8.000 de elevi se vaccinează zilnic, iar premonițiile acestuia sunt că aceștia se vor întoarce fizic la școală, în cel mai curând timp.

„Foarte multe școli au revenit în format fizic, asta ne dorim”

„Foarte multe școli au revenit în format fizic, asta ne dorim, să se revină peste tot în format fizic, pentru a putea asigura o formă de educație apropiată de nevoile reale ale copilului.

Situația se schimbă, regulile de schimbă, primim informații din teritoriu care ne arată că modul în care s-a calculat procentul de profesori vaccinați nu a fost tocmai corect și atunci vom folosi o altă metodă de calcul.”, a afirmat Szekely în cadrul unei conferințe a Salvați Copiii România.

Sorin Cîmpeanu: Peste 355.000 de elevi vaccinați cu cel puțin o doză

Testele pe bază de salivă pentru depistarea SARS-CoV-2 vor fi disponibile în școli în săptămâna care începe cu luni, 15 noiembrie, a precizat Sorin Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației.

„Dar pot să vă spun că sunt impresionat de progresul ratei de vaccinare în rândul elevilor. În decurs de două-trei zile a crescut numărul elevilor vaccinaţi cu cel puţin o doză, de 12-15 ani, de la 90.000 la 96.000. Pentru elevii în vârstă de mai mult de 16 ani numărul a crescut de la 250.000 la 259.000, în aşa fel încât în total avem un număr de 355.000 de elevi vaccinaţi cu cel puţin o doză, ceea ce înseamnă 30% din numărul total al elevilor eligibili pentru vaccinare, respectiv al elevilor cu vârsta mai mare de 12 ani. Important este progresul, nu atât procentul de 30%, pentru că în prima săptămână de şcoală am avut 1.000 de elevi vaccinaţi în fiecare zi, în a doua săptămână am avut un număr de 1.700 de elevi vaccinaţi în fiecare zi. Apoi, în a treia săptămână am avut 2.500 de elevi vaccinaţi în fiecare zi. Am ajuns la 4.600 de elevi vaccinaţi în fiecare zi. În ultimele zile am depăşit 8.000 de elevi vaccinaţi în fiecare zi”, a susţinut ministrul,