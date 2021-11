Rareș Bogdan: „Florin Cîțu rămâne președintele PNL. Nu se pune problema unui congres” / „Ne dormi să ocupe a doua poziție în statul român”

Rareș Bogdan a declarat joi seata în emisiunea Dosar de politician cu Silviu Mănăstire că nu se pune problema organizării unui nou congres al PNL în următorii patru ani, după ce Florin Cîțu nu mai este propunerea de premier al partidului, ci Nicolae Ciucă:

„PNL a venit cu un nume, Nicolae Ciucă, un om emblematic de care se bucură de foarte mare încredere și care poate să coducă un guvern. am convenit că cele 36 de luni de guvernare să înceapă cu PNL, dar să fie fiecare premier câte 18 luni și aici lucrurile au fost clare. noi am luat decizia după ce am consultat toate filialele PNL. De acum încolo urmează să venim pe partea de livrare, de a livra românilor obiective clare, investiții pe baza celor 30 de miliarde din pnrr. important e spre ce vom duce acești bani. sper să reușim să ridicăm zonele care au fost abandonate în ultimii 30 de ani.

Nu se pune problema unui congres. Avem un congres peste 4 ani, am avut unul în mai puțin de două luni. Domnul Cîțu este președintele PNL. Ne dormi ca domnia sa să ocupe a doua poziție în statul român, este senator, fost lider al senatorilor liberali. Sperăm ca prin negocieri domnia sa să meargă într-o poziție cheie în statul român.

Vom discuta chestiunile pas cu pas. Important este că ne gândim atât la cei care au nevoie de sprijinul statului și de asemenea ne gândim și la mediul de afaceri”, a declarat Rareș Bogdan.