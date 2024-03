Rareș Bogdan: „Foarte probabil, Nehammer va avea o întâlnire, dacă Iohannis dorește să-l cheme puțin la ordin, să stea de vorbă cu domnia sa” / „Iohannis își va termina mandatul, apoi sunt o mulțime de funcții pe care le poate ocupa” (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a declarat marți, pentru B1 TV, că deocamdată nu sunt planificate discuții între Karl Nehammer, cancelarul austriac ce va ajunge zilele acestea la București pentru , și liderii Nicolae Ciucă (PNL) și Marcel Ciolacu (PSD), dar „foarte probabil, va avea o întâlnire, dacă președintele Iohannis dorește să-l cheme puțin la ordin, să stea de vorbă cu domnia sa”.

Rareș Bogdan a mai afirmat, în contextul discuțiilor despre funcția pe care ar putea-o ocupa Klaus Iohannis, că acesta își va duce mandatul de președinte până la capăt, iar din decembrie anul acesta încolo va avea o mulțime de opțiuni din care să aleagă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru.

Rareș Bogdan, despre discuțiile pe care le-ar putea avea politicienii români cu Nehammer pe tema Schengen

„ va fi până poimâine seară la București. Deocamdată nu are confirmată întâlnire cu președintele Ciucă, care a cerut niște condiții, nici cu premierul Ciolacu. Foarte probabil, va avea o întâlnire, dacă președintele Iohannis dorește să-l cheme puțin la ordin, să stea de vorbă cu domnia sa.

Noi am reușit o chestiune importantă. (…) Am reușit să introducem în documentul final al congresului, care se va vota joi odată cu candidatura Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat la președinția Comisiei Europene, introducerea următorului text: ”Comisia Europeană, PPE, are ca prioritate în viitorul mandat introducerea României și Bulgariei în Schengen terestru și feroviar”. E o presiune în plus pe care PPE o face, având în vedere că majoritatea în Parlamentul European, în Comisie și Consiliu va fi asigurată tot de PPE, cu socialiștii europeni și grupul Renew al dlui Macron”, a declarat liderul liberal.

Rareș Bogdan, despre viitorul politic al lui Klaus Iohannis

Întrebat dacă la Congresul PPE se va discuta despre o posibilă funcție pentru Iohannis, Bogdan a răspuns: „Președintele Iohannis are o imagine excepțională la nivel european, are încrederea membilor de stat și de guvern, reprezintă cel mai mare grup la nivelul Parlamentului și din Consiliu. (…) Iohannis sigur că poate ocupa o mulțime de poziții, dar până pe 22 decembrie anul acesta e președintele României, își termină al doilea mandat, apoi are o mulțime de opțiuni, sunt o mulțime de poziții-cheie pe care le poate ocupa în ierarhia de putere la nivel european”.