Rareș Bogdan: Ne dorim să nu mai renunțăm la Ministerul fondurilor europene. E propunerea mea, nu s-a discutat în cadrul conducerii / Eu cred că Ministerul Transporturilor e vital să fie la PNL

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, propune ca liberalii să nu mai renunțe la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în cazul unor renegocieri cu USR PLUS. În plus, eurodeputatul s-a arătat de părere că ar fi „vital” ca Ministerul Transporturilor să revină PNL.

Rareș Bogdan (PNL), despre eventuale renegocieri cu USR PLUS

„Ne dorim să nu mai renunțăm la Ministerul fondurilor europene. Asta e propunerea mea, nu a fost o discuție în cadrul conducerii. În momentul ăsta, știind ce bani sunt la Bruxelles, premierul trebuie să aibă garanția că Ministerul Fondurilor Europene și banii care vin, pe PNRR care se semnează în 10 zile, pe exercițiul multianual normal, pe banii rămași, pe toate exercițiile financiare, pentru că sunt bani foarte mulți… Fondurile europene sub directa supraveghere a premierului”, a declarat Rareș Bogdan luni la TVR, potrivit G4Media.ro.

Prim-vicepreședintele PNL spune că nu înțelege nici în prezent de ce au pierdut liberalii Ministerul Transporturilor.

„Trebuie să înțelegeți că 3 miliarde din banii atrași sunt pe toate cererile depuse de ministrul Bode și secretarii de stat din mandatul domnului Bode, iar 95% din șantiere, pe care le-a continuat și foarte bine că le-a continuat Cătălin Drulă, sunt cele începute sau continuate de ministrul Bode. Eu cred că Ministerul Transporturilor e vital să fie, așa cum era normal, să fie… (la PNL n.red.). Eu nu înțeleg nici azi de ce am pierdut Ministerul Transporturilor”, a mai spus el, adăugând că PNL trebuie să recupereze ceea ce a pierdut în decembrie „printr-o negociere proastă”.

Următoarea întrebat din studio a fost „ce le rămâne celor de la USR PLUS, Cultura?”.

„Eu zic că într-o țară unde nevoia de a citi e imensă, Cultura e o chestiune importantă, mai ales că au susținere publică importantă din zona culturală”, a răspuns Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan: Coaliția trebuie să continue, dar cu unele costuri pentru USR PLUS

Tot luni, eurodeputatul liberal afirma că o eventuală continuare a guvernării cu USR PLUS ar trebui să implice „unele costuri” pentru formațiunea condusă de Dan Barna și Dacian Cioloș.

Întrebat de stiripesurse.ro cum vede criza politică, Rareș Bogdan a răspuns: „La noi e simplu, continuarea coalitiei cu USR PLUS dar cu unele costuri pentru ei, pentru ca au provocat, din cauza incapatanarii si a radicalismului, o situatie nedorita pentru Romania, in prag de incepere a anului scolar, in plin val patru de pandemie, in pline scumpiri pe energie, pe o situatie in care urmeaza sa semnam PNRR si blocajul pe care au incercat sa-l genereze pe abandonarea zonei rurale in favoarea exclusiv a urbanului, pentru ca planul de investitii Anghel Saligny este destinat comunelor si Consiliilor Judetene”.