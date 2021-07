Rareș Bogdan spune că toți liderii din coaliție au fost informați cu privire la revocarea ministrului Nazare

Europarlamentarul Rareș Bogdan susține că premierul a discutat cu toți liderii din coaliție atunci când a decis revocarea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare.

„Toţi liderii Coaliţiei au fost informaţi. Şi domnul Hunor şi domnul Dacian Cioloş şi domnul Dan Barna şi Ionuţ Moşteanu şi Ludovic Orban, toţi cei prezenţi la discuţia de luni din Coaliţie. Eu nu am fost, pentru că eram la alegerile de la Sectorul 2.

Marţi a fost şedinţa, mă scuzaţi, sau ieri, în fiecare zi sunt alegeri… Deci, toţi liderii au fost informaţi. Premierul este cel care coordonează echipa şi este obligat să pună în aplicare programul de guvernare.

Răspunde în faţa partidelor din Coaliţie, în faţa preşedintelui şi, mai ales, în faţa românilor pentru aplicarea programului de guvernare” a precizat Rareș Bogdan, în timpul unei vizite în Teleorman.

Totodată, Rareș Bogdan susține că Ludovic Orban ar fi știut de remanierea ministrului Nazare. „Ludovic Orban a fost informat. A avut loc o discuţie”, susține europarlamentarul PNL.

Rareș Bogdan nu știa detalii despre motivul revocării lui Nazare

Europarlamentarul PNL a mai declarat că nu avea detalii cu privire la motivul revocării lui Nazare.

„Nu ştiu detalii, nu ştiu chestiunile care au dus la această situaţie, dar pot să vă spun că în cazul în care s-a ajuns la această situaţie, ea a fost precedată de mai multe discuţii între premier, între Florin Cîţu şi Alexandru Nazare. Sunt absolut convins că au fost cel puţin una sau două discuţii între cei doi, lămuritoare”, a mai declarat el, potrivit Agerpres.

Florin Cîțu l-a revocat pe Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor

Premierul Florin Cîțu a explicat în detaliu care au fost motivele care au stat la baza deciziei de remaniere a lui Alexandru Nazare din funcția de ministru de Finanțe. Premierul a subliniat că au existat mai multe proiecte întârziate:

“Decizia am luat-o după o analiză pe care am făcut-o la 6 luni. Astăzi vorbim despre ministerul Finanțelor. Ceea ce am spus este că avem proiecte întârziate la ministerul Finanțelor, proiecte care sunt importante pentru a atrage fonduri europene, cât și pentru eliminarea evaziunii fiscale. Din păcate acolo sunt cele mai multe proiecte întârziate”, a spus premierul.

Acesta a mai precizat că nu există în acest moment o variantă de ministru la Finanțe:

„Eu sunt interimar. În acest moment nu știm cine ar urma să preia mandatul după expirarea interimatului.

În acest moment nu avem nicio propunere pentru ministrul Finanțelor. Proiectele întârziate, ca interimat, mă voi asigura că sunt repornite și vom corecta câteva dintre greșeli imediat”.

Premierul a mai spus că proiectele întârizate vizează atragerea de fonduri europene și lupta împotriva evaziunii:

„Întârzierea unor proiecte, unele dintre ele ajută la eliminarea evaziunii, altele sunt proiecte la care lucram și în trecut și care ajută la implementarea proiectelor prin fonduri europene.

Miza este o guvernare bună în interesul cetățenilor, eliminarea evaziunii și atragerea de fonduri europene. Pe mine mă interesează ca acest guvern mă interesează ca acest Guvern să aibă performanță”.