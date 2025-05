Răspunsul lui George Simion, întrebat dacă o să se țină de cuvânt față de Călin Georgescu: „Peste tot unde m-am dus în străinătate m-au întrebat …” / Georgescu: Îmi asum public poziția de prim-ministru

, candidat la prezidențiale, și au mers împreună la Realitatea Plus, vineri seară, cu doar câteva ore înainte de încheierea campaniei electorale.

George Simion a fost întrebat, printre altele, dacă o să se țină de cuvânt față de Călin Georgescu, cu promisiunile pe care le-a făcut.

Liderul AUR a ținut un discurs lung și a evitat să dea un răspuns clar, însă moderatoarea emisiunii, Anca Alexandrescu, l-a întrebat dacă e da sau nu.

“Este a șasea lună în care dl Georgescu ar fi trebuit să fie Președintele României. Am arătat că sunt un om de onoare. Locuiesc cu soția mea într-un apartament în chirie, nu am bogății materiale și nu am nimic mai de preț decât cinstea, decât onoarea, decât felul în care oamenii în aeroport, în fața Realității, pe stradă, la piață se uită la mine. Da, unii își pun această întrebare. Lucrul acesta nu cred că are preț. Toți banii din lume nu pot cumpăra respectul oamenilor când se uită la tine. Așa că nu este nimic care m-ar face să cedez, să nu fac ce este drept, ce este corect. Am făcut acest lucru, dar nu am avut cu cine. L-am făcut de două ori, pentru că în decembrie 2020 și apoi în 2021, ca președinte AUR, am fost chemat în fața președintelui de atunci și, din păcate, aveam 9%, românii nu se treziseră încă, sigur că eu am făcut propunerea corectă. Peste tot unde m-am dus în străinătate m-au întrebat dacă președintele e puternic, le-am spus că premierul e mai puternic.

E evident. Dacă doriți să vă răspund cu da sau nu, vă spun da”, a răspuns Simion, potrivit .

Pe de altă parte, Călin Georgescu a fost întrebat cum va funcționa relația lor după alegeri, dacă Simion va ajunge la Cotroceni, ce va face dacă ajunge acolo și nu se ține de cuvânt. De asemenea, a fost chestionat dacă a discutat despre asta cu George Simion și dacă au făcut deja un plan.

„Vorbim de poziția de președinte și de prim-ministru, pe care mi-o asum public”

Georgescu a menționat că își asumă public funcția de premier.

“Sigur că este un plan, în primul rând este un plan legat de țară, „Apă, Hrană, Energie”, care va fi pus în practică. Curățenia generală va avea loc. Este și planul legat de cum vom acționa. Sunt două poziții foarte clare în statul român, care dețin controlul situației pe țară și își asumă responsabilitate, cea de președinte și cea de premier. În această acțiune, pe care în continuare noi, cum am spus amândoi, nu o recunoaștem pentru că este o fraudă la fraudă, dar recunoaștem puterea votului, deci automat era nevoie să ne implicăm. Confirm că l-am rugat pe George să candideze. Prin urmare, sigur că sunt și alte detalii, dar cert este că vorbim de întoarcerea la ordinea constituțională, vorbim de poziția de președinte și de prim-ministru, pe care mi-o asum public”, a răspuns Georgescu.

“Acest tandem, dar poziția de președinte în mod special este cea care are politica externă. Aici sunt trei elemente în acest tandem pe care le avem în față. Primul este faptul că pacea trebuie asigurată și, evident, făcut orice pentru a evita ca România să fie în afara oricărui război. Niciun păr de pe capul niciunui român nu se va clinti. Va trebui să treacă peste cadavrul meu și nici măcar atunci. Al doilea lucru, evident că dorim binele economic al țării, este a doua acțiune a acestui tandem președinte-premier, trebuie să se discute cu toții liderii importanți din lume. Războiul economic este cel mai delicat și trebuie să știi cum negociezi, ce tranzacționezi și totul să fie în interesul poporului. Al treilea lucru, apărarea valorilor tradiționale, familia creștină, valorile românești, religie”, a mai adăugat fostul candidat la prezidențiale.

„Singurii care ne pot asigura această protecție desăvârșită și pacea este America, nu NATO”

“Unica noastră protecție militară și de securitate, să fie foarte clar, este cea cu SUA. Singurii care ne pot asigura această protecție desăvârșită și pacea este America, nu NATO. NATO de fapt înseamnă America, să lămurim lucrurile foarte clar. În acest context, nu pot să trec mai departe fără să amintesc un lucru, dar înainte vreau să precizez că președintele Trump este frate de cruce cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, or în contextul în care contracandidatul declară că îl va aresta pe Netanyahu eu vreau să spun așa – în primul rând că prin asta îl ostilizăm pe președintele Trump și practic America, putem să ne pierdem securitatea. Nu se mai pune problema de o gafă diplomatică, asta este o infantilitate criminală. Iisus Hristos s-a născut în țara sfântă, la Nazaret, nu la Fălticeni și nici în Sectorul 4. Vor fi consecințe pentru cei care au declarat așa ceva. E foarte greu ca un român de-al tău să facă asemenea declarații”, a mai menționat Călin Georgescu.