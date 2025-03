Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă are conexiuni directe la Casa Albă (VIDEO)

, primarul general al Capitalei și candidat independent la alegerile , a fost întrebat în cadrul emisiunii Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, pe B1 TV, dacă are conexiuni directe la Casa Albă.

Candidatul independent la prezidențiale a spus că nu, la fel cum nu are nici la alte mari cancelarii.

El a subliniat că este primarul Bucureștiului de patru ani și jumătate și că a avut o relație corectă cu toate ambasadele din România, afirmând că acestea știu cine este el.

„Nu am conexiuni directe la Casa Albă”

De asemenea, a menționat că lucrează cu specialiști pe diverse domenii, inclusiv pe zona de politică externă, care îl ajută să își completeze cunoștințele și să deschidă uși în cancelariile europene și la Washington, în perspectiva unei posibile funcții de președinte al României.

„Nu am conexiuni directe la Casa Albă, cum nu am cu nicio mare cancelarie, în schimb am fost primar, sunt primarul Bucureștiului de 4 ani și jumătate și cred eu că am avut o relație corectă cu toate ambasadele din România și cred că toți oamenii ăștia știu exact cine sunt”.

Chestionat dacă are oameni pe care să-i ia lângă el și care să îl ajute în zonele acestea, la cancelariile europene, dar și la Washington, Nicușor Dan a răspuns:

“Sunt specialiști cu care lucrez pe multe domenii, inclusiv pe zona de politică externă și care să-mi completeze cercul de cunoștințe și modul de a face anumite lucruri și mai departe, din poziția de președinte al României, evident că niște uși se vor deschide”.