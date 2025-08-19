Răspunsul lui Stelian Bujduveanu, întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei: “Nu exclud. Dacă fragmentăm dreapta, ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist” (VIDEO)

(PNL), primarul general interimar al Capitalei, a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre alegerile care urmează să aibă loc pentru Primăria . Bujduveanu a dat asigurări că Primăria Capitalei funcționează bine, menționând că există mai multe proiecte aflate în derulare, precum repararea țevilor și schimbarea liniilor de tramvai.

Întrebat dacă va candida, Bujduveanu nu a confirmat direct, însă nici nu a exclus o posibilă candidatură la Primăria Capitalei, menționând experiența sa de 10 ani în activitatea primăriei.

De asemenea, primarul interimar a menționat că, în acest moment, nu există negocieri concrete la nivelul Partidului Național Liberal pentru un candidat comun.

Cuprins:

Ce spune Stelian Bujduveanu despre alegerile de la Primăria Capitalei

“În primul rând, singurul care poate hotărî când va fi data alegerilor este Guvernul României.

Decizia pe care o va lua la momentul la care are toate datele pe masă, raportat la discuțiile din coaliție – nu fac parte din coaliția de guvernare, pentru că aici se ocupă șefii de partide, ca să decidă, raportat la cum va arăta economia României, costurile de organizare a alegerilor, economia României la nivel de toamnă, iarnă când se vehiculează, și în funcție de aceste aspecte, cu siguranță, Guvernul va lua o decizie.

Eu ce vă pot asigura este că Primăria Capitalei funcționează și ca funcționa în continuare foarte, foarte bine pe repararea de țevi, pentru că avem și finanțare, schimbarea liniilor de tramvai. Ne-am apucat, am dat drumul la Bulevardul Chișinău”.

Ce risc există dacă dreapta va fi fragmentată

Întrebat dacă au existat discuții în interiorul coaliției privind candidatul la Primăria Capitalei, Bujduveanu a spus:

“În primul rând, noi n-am avut gândire internă în partid, n-am avut o discuție aplicată în partid despre acest scenariu. După ce Guvernul va hotărî când va fi data alegerilor, cu siguranță, toți cei care își doresc și care au ceva de zis pentru orașul acesta sunt liberi să-și anunțe candidatura.

Orice mecanism de departajare, având în vedere că nu avem alegeri în 2 tururi, e binevenit. Ce se întâmplă, în România? Dacă fragmentăm dreapta, cum am făcut-o în ultimii 20 de ani, ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist.

Există riscul, pentru că alegerile vor fi o supapă pentru măsurile guvernamentale care nu sunt populare, dar sunt necesare.

Cam toate partidele care sunt pe partea pro-europeană, toate fac parte din actul de guvernare. În momentul în care vei avea alegeri și nu gestionezi foarte bine problema pe comunicare și n-ai un candidat care să fii sigur că poate, în primul rând, să facă ceva pentru orașul acesta, că doar dacă facem alegeri că cineva nu are loc de muncă, să-mi fie cu iertare, atunci cred că iar vom fi taxați de bucureșteni.

Scopul nostru este să găsim acel om care poate duce Capitala în direcția corectă, așa cum a lăsat-o președintele României și cum este acum și 2 – să nu riscăm să o dăm pe mâna unui extremist din cauza suprapunerii efectelor guvernamentale, pentru că, în București, gândiți-vă că în toamnă este un protest, începe în septembrie, cu 30.000 de profesori, care vor pleca din Piața Victoriei, până la Palatul Cotroceni. Noi aceste proteste trebuie să le aprobăm, dacă sunt în limitele și în spiritul legii. Primăria, împreună cu toate organele statului care monitorizează… Acești oameni vor crea o perturbare mare în traficul din București. Nu știm ce o să urmeze până la toamnă, de aceea eu recomand și le-am spus tuturor colegilor -prudență.

(…) Cea mai mare îngrijorare este că dacă noi acum vorbim despre nume, fără să avem data alegerilor, nu facem altceva decât să punem benzină pe foc”, a mai menționat primarul interimar.

Va candida Bujduveanu la Primăria Capitalei?

Întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei, Stelian Bujduveanu a răspuns:

“Nu exclud și vă spun de ce. De 10 ani, activitatea mea pe care o desfășor e la Primăria Capitalei. Consider că sunt lucruri bune care pot fi continuate și lucruri și mai bune care pot fi făcute”.