Război total între Băluță și Ciucu! Tensiunile dintre Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4, și Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, au explodat public în ultimele zile.

Invitat în emisiunea „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, Băluță a lansat un atac frontal la adresa edilului general. Îl acuză că ar fi indus în eroare electoratul în campania electorală și că nu ar avea, în realitate, un plan clar de reformă pentru administrația municipală.

Primarul Sectorului 4 a susținut că imaginea prezentată de Ciucu despre situația Bucureștiului este una exagerat de sumbră. De asemenea, mai spune că edilul general ar fi, mai degrabă, preocupat de conflicte politice decât de rezolvarea problemelor concrete ale orașului.

Război total între Băluță și Ciucu. Cum îl descrie Daniel Băluță pe primarul general al Capitalei

Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu că dramatizează constant situația din Primăria Capitalei și că se comportă asemenea unor „baroni” politici.

„Nu este normal să prezentăm situații deformate și am văzut o imagine extrem de tristă pe care ne-o prezintă primarul general, astăzi, la doar două luni de mandat.

Un individ care se plânge încontinuu, un om care este preocupat, îndeosebi, de răfuieli politice, un comportament similar baronilor. Eu am spus că e un baron mai special, baronul Münhausen, pentru că minte de îngheață apele.

Am să vă spun următorul lucru. Printre lucrurile pe care nu le-am votat în Consiliul General au fost cele legate de un audit extern pentru Societatea de Transport București, respectiv, pentru Termoenergetica. Aceste companii sunt conduse de membri ai Partidului Național Liberal de șase ani de zile.

Sunt două argumente. Primul este legat de faptul că primarul are la dispoziție un Corp de Control, respectiv, o direcție de audit, ele însumând peste 50 de oameni, pe de o parte. Pe de altă parte, probabil disputele politice din interiorul PNL îl determină pe domnul Ciucu să folosească într-un stil mafiot, realmente, Consiliul General și votul acestuia pentru a-și regla conturile cu adversarii politici.

Doar mafioții fac chestiunea asta cu reglări de conturi.”, a spus edilul Sectorului 4.

Război total între Băluță și Ciucu. Ce acuzații îi mai aduce primarul Sectorului 4

Edilul Sectorului 4 susține că agenda publică a primarului general ar trebui să fie concentrată pe problemele reale ale Capitalei, cum ar fi: apa caldă, sistemul de termoficare, investițiile. În opinia sa, disputele politice nu fac decât să blocheze proiecte importante pentru oraș și să creeze tensiuni artificiale în Consiliul General.

„Vi se pare normal ca în loc să fii preocupat de apă caldă, de căldură, de investițiile pe care le avem în București de făcut, ați văzut că nu este un cuvânt legat de ceea ce înseamnă investiții de locuri de muncă bine plătite, de sprijinul antreprenorilor.

Gândiți-vă că doar săptămâna trecută am semnat contractul pentru al doilea lot al Magistralei M4 de metrou. Asta înseamnă 6.000 de locuri de muncă bine plătite. Avem 5 miliarde de euro pe care i-am adus în București, în România, ceea ce înseamnă zeci de mii de locuri de muncă bine plătite. Preocuparea pe care trebuie să o avem în aceste zile este legată de bunăstarea românilor, nu de reglări de conturi de genul acesta, pentru că asta ne aduce aminte de filmele celebre, cum ar fi Clanul Soprano sau alte filme specifice acestor tipuri de activități.

Este o realitate și e bine ca bucureștenii să știe despre ce este vorba, pentru că, din păcate, primarul general i-a indus în eroare pe bucureșteni, asta ca să fiu amabil. Aș putea să spun că i-a mințit. Și astăzi asta avem, un om care plânge în tramvai, deci este incredibil.

Plânge în tramvai, plânge în birou. Nu este o metaforă. Este incredibil să îl vezi pe omul acesta că plânge la televizor, plânge în tramvai, plânge în birou.

Este ceva ce nu ne-a promis în campanie electorală. Trebuia să spună, oameni buni, eu mi-am propus în acest mandat să plâng de la început până la sfârșit. Era o opțiune pe care o aveau la dispoziție.„, a mai adăugat Băluță.

Război total între Băluță și Ciucu. Cum răspunde edilul Capitalei acuzațiilor venite din partea PSD

De cealaltă parte, primarul general a vorbit sâmbără, într-un interviu pentru , despre relația tensionată cu reprezentanții PSD din Consiliul General al Municipiului București. Acesta a sugerat că social-democrații ar avea o atitudine duplicitară.

„Una agreezi cu ei la masă şi alta vezi seara la televizor. Într-un fel se comportă în coaliţie, la masă, şi altfel se comportă în spaţiul public”, a spus Ciucu, întrebat dacă PSD face opoziție din interiorul guvernării.

Ce spune Ciucu despre colaborarea cu PSD în Consiliul General

Ciucu a explicat că a încercat să mențină un dialog instituțional corect cu social-democrații. Cu toate acestea, a constatat că multe dintre propunerile sale au fost respinse fără argumente solide.

„Mi s-a părut normal să-i respect pe cei din PSD, pentru că suntem parte în coaliţia de guvernare până la urmă. Mi s-a părut normal să îi respect în Consiliul General. De aceea imediat după ce am fost ales am dat toate atribuţiile, aşa cum deja le avea dinainte să vin la primărie, viceprimarului PSD. Am antamat discuţii cu ei pe care, chiar dacă la nivel exploratoriu, le întorceau împotriva mea în mass media şi au votat împotrivă, inclusiv pentru lucruri pentru care n-aveau niciun argument să voteze împotrivă tocmai ca să îşi arate muşchii.

Deci relaţia în acest moment eu încerc să o ţin pe linia de plutire în speranţa că vor dori să colaborăm pentru binele bucureştenilor în Consiliul General. De aceea m-am abţinut foarte mult să fac declaraţii de genul acela pe care le-a făcut Daniel Băluţă. Am zis, ok, hai să-i mai dau o şansă, omul vine după nişte alegeri în care a pierdut, probabil că este frustrat şi am zis hai să mă comport cu mânuşi ceea ce am și făcut”, a explicat primarul Capitalei.

De ce spune Ciucu că nu „se plânge”, ci caută soluții

Edilul general a respins ideea că ar adopta un discurs victimizant și a susținut că problemele Bucureștiului nu pot fi rezolvate fără sprijin politic în Consiliul General.

„Nu mă plâng, am soluţii (…) Pune mâna şi votează în Consiliul General şi nu mai fă pe mironosiţa, ăsta este mesajul. Hai să vedem, votează-le, vedem ce efecte au pe parcursul acestui an, echilibrăm bugetul, că aşa e uşor să zici ‘Ciucu se plânge, dar nu vine cu soluţii’. Bun, hai să te văd. Aici este parşivenia, pentru că aici este un comportament foarte parşiv, orice propui şi este nepopular, între patru ochi sau în discuţii cu consilierii ca să ajungem la o concluzie scoate după aceea pe surse, împachetându-l aşa fel încât să fie împotriva ta. Nu merge, nu s-a întâlnit hoţul cu prostul, eu fiind prostul aici, că măcar hoţ nu sunt”, a mai spus Ciucu, întrebat cum a ajuns „la cuţite” cu preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă.