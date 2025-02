Reacția lui Crin Antonescu despre declarațiile lui Sorin Constantinescu. „Nu l-am întâlnit niciodată”

a reacționat în urma declarațiilor lui Sorin Constantinescu, numit și „Regelue cazinourilor”, care a spus că politicianul juca poker la mese private și are datorii peste tot.

Ce spune Crin Antonescu despre declarațiile lui Constantinescu

se apără și spune că nu a intrat niciodată într-o sală de jocuri de noroc și că nici nu îl cunoaște pe Sorin Constantinescu, informează

„Nu l-am întâlnit niciodată pe acest individ, nu îl cunosc. Nu am intrat niciodată într-un cazino, într-o casă privată de jocuri ( nici nu știam că există), nu am avut niciodată o datorie la nimeni de pe urma unui joc de noroc. Nu am nici o legatură cu fabulațiile acestui individ și, chiar dacă traversăm o perioadă electorală, cred că minciuna și mizeriile trebuie să aibă o limită”, a precizat Crin Antonescu.

„Ce e nasol cu Crin e că el credea că știe să joace”

Sorin Constatinescu a spus, la Prosport, că Antonescu juca poker la mese private și că ar avea datorii pe la oamenii din tot orașul.

„Crin Antonescu juca mai mult pe mese private. Sunt o grămadă de jocuri private prin vile, prin de astea, sunt tot felul de politicieni, de oameni de stat, de polițiști care nu vor să fie văzuți prin cazinouri și atunci organizează ei mese. Ce e nasol cu Crin e că el credea că știe să joace și am înțeles că are datorii pe la tot orașul. Noi avem o vorbă cu pokerul: dacă sunt șapte jucători la masă și în juma de oră nu-ți dai seama care e fraierul de la masă, înseamnă că tu ești”, a declarat Sorin Constantinescu.

Sorin Constantinescu se află în domeniul jocurilor de noroc de mai bine de 30 de ani. El a înființat, în 2007, Gaming Consulting, iar în 2011 a devenit directorul general al PokerFest România. Între 2012-2013, el a fost consilierul Directorului General în cadrul Companiei Nationale Loteria Română, apoi a fost președinte al Asociației Organizatorilor de Cazionouri din România. În luna ianurie 2020 a devenit consilier guvernamental al lui Ludovic Orban.