Parlamentul European a adoptat, astăzi, o rezoluție importantă prin care solicită Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să analizeze dacă acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur respectă tratatele UE. Rezoluția a fost aprobată cu 334 de voturi „pentru”, 324 „împotrivă” și 11 abțineri, reflectând un echilibru delicat în rândul parlamentarilor europeni.

Ce reacție a avut liderul AUR, George Simion

George Simion, liderul partidului AUR, a transmis un mesaj politic dur imediat după vot. El nu se mulțumește doar cu solicitarea către CJUE, ci cere și demiterea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Parlamentul European a votat trimiterea acordului Mercosur la CJUE. Nu e de ajuns: să voteze demiterea Ursulei!”, a spus George Simion, potrivit .

Cum va decurge evaluarea acordului UE-Mercosur

Următorul pas constă în analiza temeiului juridic al Acordului de parteneriat UE-Mercosur și a Acordului comercial interimar de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În paralel, Parlamentul European va continua să examineze detaliile documentelor, dar decizia finală privind aprobarea sau respingerea acordului va fi luată numai după primirea avizului CJUE.

O a doua rezoluție, care solicita de asemenea o evaluare juridică, a fost respinsă cu 225 voturi „pentru”, 402 „împotrivă” și 13 abțineri, arătând diferențe importante între parlamentari.

De ce este importantă această evaluare a acordului UE-Mercosur

Evaluarea acordului este esențială pentru a asigura că parteneriatul comercial respectă regulile și tratatele UE, protejând astfel interesele economice, sociale și de mediu ale statelor membre. Mai multe detalii despre implicațiile acestui acord pot fi găsite pe site-ul Comisiei Europene.

În așteptarea verdictului Curții, toate privirile sunt îndreptate spre decizia care va putea influența relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur pentru anii următori.

Acordul UE-Mercosur este unul dintre cele mai mari parteneriate comerciale negociate de Uniunea Europeană, vizând eliminarea tarifelor vamale și creșterea schimburilor economice cu țările din America de Sud, precum Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay.