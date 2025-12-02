Asumare cu repetiție. Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe reforma pensiilor speciale. A doua oară (VIDEO)

B1 Inregistrari!
Adrian A
02 dec. 2025, 16:32
Cuprins
  1. Cum și-a apărat Ilie Bolojan reforma pensiilor speciale
  2. Bolojan și-a lăudat proiectul
  3. Noua asumare poate aduce o nouă moțiune

Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe reforma pensiilor speciale în fața plenului reunit al Parlamentului. Șeful Guvernului a prezentat parlamentarilor noua formă a proiectului.

Cum și-a apărat Ilie Bolojan reforma pensiilor speciale

Plenurile Camerei Deputaților și Senatului s-au reunit într-o ședință comună în care guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor. Bolojan și-a apărat cât de bine a putut reforma pensiilor speciale.

„Guvernul își angajează răspunderea pe proiectul de lege privind pensiile magistraților. Avem și avizul CSM, de data aceasta. E adevărat, negativ.

Proiectul crește vârsta de pensionare a magistraților de la 48-50 de ani la 65 de ani. Introduce o creștere a vechimii în muncă de la 25 de ani la minim 35 de ani. Nu va mai fi posibilă o pensionare sub 58 de ani.

Introduce o limitare a pensiei la 70% din ultimul salariu net. Astăzi pensia este cât ultimul salariu. Față de primul proiect extinde perioada de tranziție de la 10 la 15 ani. În fiecare an, fiecare generație de magistrați va trebui să lucreze un an în plus.”, a declarat premierul Bolojan în plenul Parlamentului.

Bolojan și-a lăudat proiectul

„Un aspect de inechitate socială pe care cetățenii îl percep. Nicăieri nu există pensionări la 48-50 de ani și pensie cât ultimul salariu. Oamenii care lucrează în schimburi, care țin benzile de producție, funcționarii care-și fac datoria corect nu se simt respectați.

Proiectul pune economia pe baze sănătoase. Suntem pe penultimul loc în UE ca cetățeni activi implicați în economie. Trebuie să avem mai mulți oameni implicați în economie. Acest proiect răspunde acestei realități, cu garanția unui sistem de pensii sustenabil.

Răspunde unei necesități legate de accesarea fondurilor europene. Corectarea acestei nedreptăți este jalon în PNRR. Odată cu demararea procedurii de asumare a răspunderii, credem că sunt respectate condițiile astfel încât România să acceseze banii din fondurile europene.”, a mai declarat șeful Guvernului.

Noua asumare poate aduce o nouă moțiune

După noua asumare, Guvernul se poate întâlni cu o nouă moțiune de cenzură. A șasea.

Opoziția are timp să depună o moțiune de cenzură în trei zile de la asumare. Dacă nu se depune moțiune, legea se va considera adoptată. De asemenea, termenul pentru sesizarea CCR pe noul proiect al reformei pensiilor speciale este de două zile de la data asumării.

