Daniel Dăianu sugerează că benzina și motorina s-ar putea vinde pe cartelă, așa cum se întâmpla înainte de 1989, în perioada dictaturii comuniste. „Raționarea” ar putea fi o alternativă la plafonarea prețurilor sau a reducerii accizei.

Revenirea la cartelele de carburanți, la fel ca în perioada dinainte de 1989, ar putea fi o soluție alternativă la sau plafonarea prețurilor la . Este una dintre soluțiile pe care le vede Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, la acest moment și pe care a prezentat-o în emisiunea „Special” difuzată de B1 TV

În acest context, Dăianu sugerează ca alternativă la reducerea accizei sau a plafonării prețurilor, limitarea consumului de combustibili, pe care o numește „raționare”.

„Ca principiu trebuie să dai înapoi (din banii acumulați de stat din creșterea prețurilor – n red.). Poți să umbli și la acciză. Părerea mea că toate măsurile sunt de considerat. Cine spune acum că interferezi cu piața…nu! Nu este adevărat. Și vă mai dau un exemplu. Se poate ajunge la raționare. (…)

Raționarea înseamnă să intervii pe cantități. Poți să ai la pompă un anume preț, poți să nu interferezi cu prețul de la pompă, dacă nu se plafonează. Dar poți să ajungi în situația în care să dai pe cartelă, să limitezi consumul, într-un scenariu de mari dificultăți”, a explicat Șeful Consiliului Fiscal.

Daniel Dăianu apreciază că guvernul se gândește

Șeful Consiliului Fiscal a precizat că nu vrea să spună ce are de făcut. El consideră că este bine că, chiar și cu trei săptămâni întârziere de la debutul crizei, guvernanții se gândesc la măsuri.

„Nu spun Guvernului ce să facă… Este foarte, e foarte bine că se uită la e se practică. Toți sunt descumpăniți de ce s-a întâmplat și de ce va continua. Aceasta este o criză care va dura”, a precizat Daniel Dăianu.

Bolojan vrea să scoată mai mulți bani din criză

Atât premierul cât și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare refuză să accepte reducerea accizei sau plafonarea prețurilor la benzină și motorină. De altfel, guvernul amână luarea oricărei decizii pe acest subiect, în ciuda apelurilor făcute de mediul de afaceri care nu face față scumpirilor de carburanți. Statul este principalul câștigător de pe urma majorărilor de prețuri deoarece încasează bani sub formă de accize și TVA.

Din prețul carburantului, peste 56%, conform specialiștilor, reprezintă profitul pe care îl încasează statul direct din buzunarele cetățenilor. La fel ca și în cazul celorlalte măsuri de austeritate, cei doi preferă să pună întreaga povară pe umerii simplilor cetățeni, în numele recuperării deficitului bugetar.

Deși scumpirea carburanților are loc zilnic, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, Bolojan și echipa sa nu par foarte grăbiți să intervină pentru susținerea populației. Aceasta în vreme ce aproape toate celelalte state europene au adoptat deja astfel de măsuri. Într-o postare pe Facebook, premierul a anunțat că săptămâna viitoare va avea o întâlnire pe acest subiect.

„Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților. Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni”, a transmis premierul vineri, 20 martie!!!.