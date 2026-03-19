B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Lovitură pentru șoferi! Motorina a trecut de 10 lei/l în România

Ana Beatrice
19 mart. 2026, 08:28
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce au explodat prețurile carburanților și ce urmează
  2. Cât de mult mai pot crește prețurile și ce soluții are Guvernul

Un nou val de scumpiri la pompă! Motorina, în special varianta premium, a trecut de 10 lei pe litru în rețeaua OMV, după majorări aplicate peste noapte. Dieselul s-a scumpit cu 15 bani/l, iar benzina cu 10 bani/l.

De ce au explodat prețurile carburanților și ce urmează

Scumpirile apar pe fondul unor tensiuni majore pe piața internațională a energiei. Cotația petrolului Brent a urcat miercuri la aproximativ 110 dolari/baril, după atacuri asupra unor infrastructuri din Iran, Qatar și Arabia Saudită. În acest climat instabil, creșterile de la pompă par departe de a se opri. România depinde într-o măsură semnificativă de importurile de motorină.

În stațiile OMV din București, motorina premium a depășit pragul de 10 lei/l. Prețul acesteia a ajuns la aproximativ 10,09–10,1 lei/l. Benzina se apropie, la rândul ei, de 9,63 lei/l. Dieselul standard rămâne încă sub acest prag, la circa 9,54 lei/l. Specialiștii avertizează însă că depășirea nivelului de 10 lei este iminentă, potrivit Profit.ro.

Situația actuală contrazice declarațiile recente ale ministrului Energiei, Bogdan Ivan. În urmă cu două săptămâni, acesta respingea scenariul unor prețuri de 10 lei/l. Între timp, piața a evoluat rapid.

În rețeaua Petrom, prețurile sunt ușor mai mici decât la OMV. Motorina standard se vinde între 9,38 și 9,41 lei/l, iar cea premium între 9,80 și 9,83 lei/l. Benzina standard este cotată între 8,79 și 8,81 lei/l, iar varianta premium între 9,38 și 9,40 lei/l. Alte companii, precum Lukoil, Rompetrol, MOL sau SOCAR, sunt așteptate să ajusteze în curând tarifele.

Valul de scumpiri a prins viteză odată cu izbucnirea conflictului din Iran, iar motorina s-a majorat deja cu peste 1 leu/l în stațiile Petrom și OMV, în timp ce benzina a crescut mai lent. Diferența vine din dependența ridicată a României de importurile de motorină, spre deosebire de benzină, unde țara este exportator net. Această realitate face ca dieselul să reacționeze mult mai rapid la tensiunile externe. În fața acestor evoluții, autoritățile caută soluții, dar opțiunile sunt limitate și riscante.

O plafonare a prețurilor ar putea destabiliza piața și chiar genera lipsuri de combustibil. Din acest motiv, sunt analizate variante precum reducerea taxelor sau scheme de compensare, după modelul celor aplicate în pandemie. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a descris situația drept „îngrijorătoare” și a transmis că Guvernul lucrează la măsuri pentru a tempera creșterile. El a subliniat și faptul că actualele stocuri au fost cumpărate la prețuri mai mici, ceea ce ar putea întârzia, pentru moment, impactul complet al scumpirilor.

Tags:
Ultima oră
