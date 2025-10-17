Alexandru Rogobete, , a transmis că a fost în vizită la Washington, unde a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale. Discuțiile au vizat metode strategice de îmbunătățire a sistemului medical din România, iar ministrul a povestit pe rețelele de socializare exact punctele importante pe care le-au atins. Despre ce a discutat Rogobete și reprezentanții Băncii Mondiale Potrivit declarațiilor ministrului Sănătății, principalele subiecte de discuție au fost cele trei centre de arși „care prind contur”, în România. Acesta a explicat că „întâlnirea tehnică excelentă” pe care a avut-o peste ocean reprezintă „un pilon strategic în relația României cu Statele Unite ale Americii”. „Astăzi, la Washington, am avut o întâlnire tehnică excelentă cu reprezentanții Băncii Mondiale. Întâlnirea a fost dedicată proiectelor din sectorul sănătății pe care Ministerul Sănătății le derulează.

Această colaborare reprezintă un pilon strategic în relația României cu Statele Unite ale Americii, prin intermediul Băncii Mondiale. Este o relație bazată pe încredere, transparență și rezultate concrete. Nu vorbim doar despre finanțare, ci despre viziune, expertiză și parteneriate care transformă sistemul de sănătate românesc.

Am fost mândru să pun pe masă proiecte care se întâmplă concret, nu doar pe hârtie. Simboluri ale faptului că România poate livra rezultate.

Discuțiile au vizat în special cele trei centre de arși care prind contur în țară: – La Timișoara, lucrările se apropie de final, iar centrul va fi gata până la sfârșitul acestui an; – La Târgu Mureș, termenul estimat este primăvara anului viitor; – Iar la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, centrul de arși pentru copii este deja în plină dezvoltare.

Reprezentanții Băncii Mondiale au apreciat ritmul accelerat al acestor proiecte, confirmând că România discută astăzi despre realități, nu doar despre promisiuni”, a transmis Alexandru Rogobete pe Ministrul Sănătății: „Încrederea ne face bine și este motorul prin care transformăm promisiunile în fapte”

De asemenea, Rogobete a menționat faptul că există „în lucru” mai multe proiecte, care vizează: crearea unui nou mecanism de finanțare pentru unitățile sanitare, dar și un mecanism mai rapid și mai predictibil de introducere a medicamentelor în lista de compensate.

„Tot în cadrul acestei colaborări, lucrăm împreună cu Banca Mondială la un nou mecanism de finanțare pentru unitățile sanitare. Acesta este bazat pe performanță, eficiență și nevoile reale ale pacienților.

În paralel, dezvoltăm un mecanism mai rapid și mai predictibil de introducere a medicamentelor în lista de compensate. Un pas concret pentru ca pacienții români să aibă acces mai rapid la tratamente moderne.

O dovadă clară este că, deja, pe site-ul Ministerului Sănătății se află publicat proiectul de Hotărâre de Guvern care include 35 de molecule noi în lista de compensare. Acesta este un rezultat al muncii de echipă și al acestei noi abordări bazate pe viteză, responsabilitate și transparență.

Parteneriatul cu Banca Mondială și cooperarea cu Statele Unite reprezintă o garanție de încredere și stabilitate pentru dezvoltarea durabilă a sistemului de sănătate din România.