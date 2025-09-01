Uniunea Europeană a anunțat noi numiri diplomatice, însă România nu are niciun reprezentant printre cei selectați. Situația a fost comentată dur de fostul candidat la prezidențiale, Victor Ponta, care vorbește despre “ZERO politică externă” și cere o responsabilitate din partea MAE, informează .

Cuprins:

Uniunea Europeană, prin intermediul lui Kaja Kallas, Înalt Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, a anunțat recent 43 de numiri în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă.

Printre acestea se află cinci poziții de conducere, 36 de șefi de delegații și doi adjuncți de șefi de delegații.

Deși România este a șasea țară ca număr de locuitori în , nu există niciun diplomat pe lista acestor numiri.

Fostul candidat la prezidențiale, Victor Ponta, a criticat situația într-o postare pe Facebook, unde a acuzat lipsa unei politici externe coerente.

„Politica Externa a Romaniei = ZERO . Din 43 de noi nominalizati in aceasta saptamana in Serviciul Extern al Uniunii Europene ( Romania este a 6 a tara ca populatie din cele 27 din UE) = ZERO romani !

Daca am avea un Ministru de Externe in Romania acesta si-ar anunta azi demisia de onoare ; sau azi am merge la Bruxelles sa intrebe de ce Romania ( cu atat de multi diplomati calificati) nu are absolut nicio nominalizare!

Dar noi nu avem Ministru de Externe ; noi o avem pe Doamna Toiu ( USR) care e ceva functionar la MAE al Ucrainei ; si cativa care lucreaza pentru Republica Moldova. Pentru Romania avem ZERO Politica Externa ”, a spus acesta potrivit sursei citate.

Mulți analiști cred că lipsa numirilor pentru România arată o slăbiciune a influenței diplomatice și lipsa unor strategii concise.

În trecut, România a reușit să trimită reprezentanți de prestigiu în funcții importante: Viorel Isticioaia-Budura a fost Ambasador al Uniunii Europene în Japonia, iar Cristian Tudor a reprezentat Uniunea Europeană în Kuweit și Qatar.