Anamaria Gavrilă (POT): „Bineînțeles că vom fi de acord cu reforma pensiilor speciale"/„Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"

Elena Boruz
01 sept. 2025, 19:00
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Anamaria Gavrilă, președinta POT, a oferit declarații, cu privire la moțiunile înaintate de parlamentarii AUR, în ceea ce privește reforma pensiilor speciale.

Deputatul a explicat că va fi de acord și că va semna cele patru moțiuni, ba mai mult a criticat dur măsurile adoptate de Guvernul Bolojan.

Cuprins:

  • Anamaria Gavrilă: „Este greu de înțeles de ce luăm aceste măsuri, pentru că nu există o viziune, nu există un plan”
  • Președinta POT: „situația în România nu a fost niciodată mai critică și mai tensionată în societate din 1989 încoace”

Anamaria Gavrilă: „Este greu de înțeles de ce luăm aceste măsuri, pentru că nu există o viziune, nu există un plan”

Parlamentarii AUR vor depune moțiuni de cenzură pe patru dintre proiectele pe care Guvernul își va asuma răspunderea, excepție făcând proiectul referitor la pensiile magistraților, conform liderului senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu.

Luni, deputatul POT, Anamaria Gavrilă, a precizat că va semna cele patru moțiuni. De asemenea, a specificat că măsurile luate de Guvern nu exprimă faptul că în viitor va fi mai bine pentru cetățenii României.

„Noi le vom analiza și, în principiu, bineînțeles că le vom semna. Nu am avut timp, ați văzut ce agitație a fost, dar în principiu le vom semna, însă bineînțeles că vom fi de acord cu reforma pensiilor speciale. (…) Poziția noastră este că acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România. Este greu de înțeles de ce luăm aceste măsuri, pentru că nu există o viziune, nu există un plan, Nici Guvernul, nici domnul Bolojan nu ne-a exprimat un plan, o viziune și nu ne-am motivat cum aceste măsuri vor îmbunătăți viața românilor. Aceste măsuri nu arată că viața românilor va fi mai bună, că vom avea un cadru funcțional mai bun, că vor aduce valoare în societate și chiar că în viitor vom avea o creștere sustenabilă a veniturilor la bugetul de stat”, a spus deputata POT, conform Agerpres.

Președinta POT: „situația în România nu a fost niciodată mai critică și mai tensionată în societate din 1989 încoace”

Mai mult decât atât, politicianul a criticat dur situația actuală a României. Gavrilă a explicat că vremurile pe care le trăiesc acum românii nu s-au mai întâlnit de dinainte de Revoluție și a subliniat faptul că Partidul Oamenilor Tineri (POT) „susține TVA zero la produsele de bază”.

„Ce știm noi din informațiile pe care le avem și de la cetățeni este că situația în România nu a fost niciodată mai critică și mai tensionată în societate din 1989 încoace. Aceasta ar trebui să îi preocupe extrem de mult pe ai noștri guvernanți și să înțeleagă că, atunci când tai oportunitățile pentru tineri, educație, cercetare, afectezi viitorul. Asta nu vedem noi, nu vedem că le pasă. (…) POT susține TVA zero la produsele de bază. Avem nevoie de acest lucru. Românii se plâng de prețurile la produsele de bază, cum sunt lapte, ouă, pâine, legume românești și carne. Toată povara aceasta fiscală pe impozitul pe venit, taxarea veniturilor, toate cumulate, trebuie să fie de maxim 30%. Trebuie să înțelegem că țările care au prosperitate, unde oamenii trăiesc bine, au taxe mici. Și nu în ultimul rând trebuie să înțelegem că dacă noi vrem un mediu antreprenorial, vrem o economie bună, trebuie să avem zero taxe pe profit pentru companiile nou înființate în primii trei ani”, a mai transmis lidera POT.

Tags:
