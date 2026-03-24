Guvernul se reunește marți, 17:00, la Palatul Victoria, într-o ședință extraordinară în care va fi adoptată o ordonanță de urgență ce declară situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere și stabilește măsuri pentru protejarea economiei și a populației.
Hotărârea de convocare a ședinței extraordinare a fost luată luni, în cadrul grupului de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, conform Agerpres.
„În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte marți o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize”, preciza Guvernul.
Ordonanța prevede instituirea unor măsuri de protecție pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de maximum 3 luni, cât timp persistă circumstanțele care au generat criza.
Printre principalele măsuri se numără:
Pentru asigurarea funcționării eficiente a măsurilor, ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza constant piața.
Instituțiile vor evalua permanent impactul și vor analiza orice alte măsuri care se impun pentru protejarea economiei și a populației.
Aceste măsuri au scopul de a limita efectele creșterii prețurilor la combustibili și de a proteja atât consumatorii, cât și stabilitatea economică în contextul fluctuațiilor internaționale ale pieței petroliere.