Guvernul se reunește marți, 17:00, la Palatul Victoria, într-o ședință extraordinară în care va fi adoptată o ordonanță de urgență ce declară situația de criză pe piața și a produselor petroliere și stabilește măsuri pentru protejarea economiei și a populației.

Decizia, luată după discuții privind creșterea prețurilor

Hotărârea de convocare a ședinței extraordinare a fost luată luni, în cadrul grupului de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, conform Agerpres.

„În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte marți o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize”, preciza Guvernul.

Măsuri aplicabile și durata situației de criză

Ordonanța prevede instituirea unor măsuri de protecție pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de maximum 3 luni, cât timp persistă circumstanțele care au generat criza.

Printre principalele măsuri se numără:

Limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate în producția acestora, pe întregul lanț economic.

Restricționarea exporturilor și livrărilor intracomunitare de benzină și motorină, care vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei.

Reducerea cantității de biocarburant din benzină, pentru scăderea prețului final pentru consumatori.

Monitorizare și evaluare permanentă a pieței

Pentru asigurarea funcționării eficiente a măsurilor, ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza constant piața.

Instituțiile vor evalua permanent impactul și vor analiza orice alte măsuri care se impun pentru protejarea economiei și a populației.

Aceste măsuri au scopul de a limita efectele creșterii prețurilor la combustibili și de a proteja atât consumatorii, cât și stabilitatea economică în contextul fluctuațiilor internaționale ale pieței petroliere.