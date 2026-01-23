Ruptură de proporții în AUR. George Simion a rămas fără mâna dreaptă. Marius Lulea îl pune la colț pe șeful său (VIDEO)

Scena tortului din Statele Unite la care a participa George Simion a provocat nemulțumiri chiar în propriul partid. Marius Lulea, omul care a stat în spatele lui Simion, a criticat dur gestul șefului AUR.

Ruptură între Lulea și Simion

Tensiunile dintre Simion și Lulea existau de ce va vreme, mai exact din momentul în care Lulea a fost dat deoparte pentru a i se face loc lui Dungaciu în conducerea partidului. Acum, Lulea a izbucnit și l-a atacat pe Simion pentru gestul său cu tortul din Statele Unite.

”Groenlanda e Danemarca. Danemarca e Europa. Europa e România”, a scris Marius Lulea într-o postare pe Facebook, la scurt timp după ce Simion a fost în SUA și a tăiat cu cuțitul un tort de forma Groenlandei, dar cu steagul SUA pe el.

Tema a fost preluată rapid și de publicațiile online apropiate de Marius Lulea, care au publicat articole critice la adresa lui George Simion.

”Credința în valori antidemocratice și oportunismul legendar al lui George Simion l-au făcut, recent, să dea cu cuțitul prin „harta Groenlandei”. George Simion s-a filmat când a tăiat și el o bucată din Groenlanda, că era la ofertă (…) Dar ce a făcut Simion la Washington e din altă categorie. Coregrafia similară ar fi să facă și danezii una cu harta României decupată cu fierăstrăul. Cum ne-am simți?”, au scris 60m.ro și 5news.ro.

GREENLAND 🇬🇱 Members of Congress cut the Greenland cake led by making the first cut at the ONE YEAR INAUGURATION GALA

at the Trump Kennedy Center in DC Hosted by The Republicans for National Renewal — Mark Naughton (@MarkNaughton9)

Anca Alexandrescu, mărul discordiei în AUR

Lulea l-a criticat pe Simion și pentru susținerea pentru moderatoarea Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. El a explicat atunci că nu poți păcăli la nesfârșit pe oricine.

”Bucureștiul este un oraș universitar, iar cine neglijează tinerii educați și crede că îi poate păcăli face o mare greșeală. Mediul universitar din Iași, Cluj-Napoca, București și alte orașe mari ale țării are nevoie de un profil de candidat care să răspundă așteptărilor populației de acolo.”, scria Lulea imediat după alegerile din Capitală.

Lulea a fost îndepărtat din conducerea partidului la congresul AUR din 30 noiembrie 2025. El era prim-vicepreședintele AUR, adică numărul 2 în partid după îndepărtarea lui .