Crește vârsta de pensionare la militari. Anunțul făcut de Nicușor Dan: „Înţeleg că s-au înţeles pe o formă de lege"

Crește vârsta de pensionare la militari. Anunțul făcut de Nicușor Dan: „Înţeleg că s-au înţeles pe o formă de lege”

Ana Maria
23 ian. 2026, 10:45
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce asigurări oferă Nicușor Dan celor care îndeplinesc condițiile actuale de pensionare
  2. Crește vârsta de pensionare la militari. Ce se negociază, concret, în cadrul reformei pensiilor militare

Crește vârsta de pensionare la militari. Președintele Nicușor Dan a declarat, joi noaptea, după Consiliul European informal, că a fost informat despre existența unui dialog între Guvern și reprezentanții sistemului de apărare, în vederea unei reforme privind pensiile militare. Din informațiile sale, s-a ajuns la o înțelegere privind o creștere a vârstei de pensionare.

Ce asigurări oferă Nicușor Dan celor care îndeplinesc condițiile actuale de pensionare

Șeful statului a subliniat clar că cei care acum îndeplinesc condițiile de pensionare nu vor fi afectați de schimbările legislative:

Un lucru pe care vreau să-l spun este că nu se pune problema ca cineva care azi îndeplineşte condiţiile de pensionare să nu beneficieze de aceste condiţii, indiferent dacă legea se va schimba. Şi vreau să insist pe chestiunea asta, tocmai pentru a nu păţi, aşa cum am păţit în sistemul de justiţie, ca oamenii care îndeplineau condiţiile de pensionare, speriaţi de o eventuală schimbare a legii să iasă la pensie, pentru că sunt, de obicei, oamenii care au cea mai mare experienţă, ajungând la vârsta asta. Deci foarte ferm, toată lumea este de acord cu asta, cine îndeplineşte condiţiile de pensionare va beneficia de aceste condiţii, indiferent de forma legii.”, a spus președintele României, potrivit Știripesurse.

Crește vârsta de pensionare la militari. Ce se negociază, concret, în cadrul reformei pensiilor militare

Nicușor Dan a mai precizat că, potrivit informațiilor primite, Guvernul poartă discuții cu reprezentanții sistemului de apărare pentru o reformă care să includă, pe categorii profesionale, o creștere a vârstei de pensionare și o ajustare a cuantumului pensiilor:

Înţeleg că s-au înţeles pe o formă de lege care să, într-adevăr, cu nuanţe pe categorii profesionale, să şi mărească vârsta de pensionare şi să corecteze şi pe cuantum.”, a mai spus președintele.

Această reformă vine într-un context geopolitic dificil, în care sistemul național de apărare are un rol esențial, având în vedere războiul de la granița României.

