Ilie Bolojan mai ia niște mașini pentru Palatul Victoria. Se face licitație pentru încă 19 autoturisme. Și nu orice autoturisme

Ilie Bolojan mai demonstrează încă o dată, dacă era nevoie, că austeritatea e pentru românii de rând. Demnitarii, în frunte cu el, se pot bucura în continuare de tot felul de privilegii și facilități. Cancelaria premierului a demarat o licitație prin intermediul căreia vrea să închirieze un număr de până la 19 mașini tip SUV. Un contract care costă Palatul Victoria peste 2 milioane de lei, fără TVA.

Ce mașini mai vrea Bolojan pentru Palatul Victoria

Potrivit celor de la Palatul Victoria, autoturismele, de tip SUV (nu înțelegem de ce neapărat de tip SUV), sunt necesare pentru a facilita deplasarea a 14 demnitari ai Guvernului.

„În prezent, în cadrul Cancelariei îşi desfăşoară activitatea un număr de 14 demnitari, respectiv 3 secretari de stat şi 10 consilieri de stat, precum şi directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat.

Drept urmare, este necesar un număr de cel puțin 14 autovehicule care să fie puse la dispoziția acestora. Totodată, pentru activitatea curentă a cabinetului șefului Cancelariei Prim-Ministrului este necesar un număr de cel puțin 1 autovehicul. Acest autovehicul trebuie să asigure desfășurarea activităților specifice ale cabinetului.

De asemenea, pentru realizarea în bune condiții a activității întreprinse de structurile de specialitate de la nivelul Cancelariei, respectiv activitatea de gestiune economico-administrativă, protocol și comunicare, prezență la termenele de judecată, la Trezorerie pentru efectuarea plăților specifice, de transport la instituții publice pentru obținerea anumitor avize sau ședințe de lucru sau interinstituționale ș.a.m.d. este necesar un număr de cel puțin 4 autovehicule.”, arată documentele guvernamentale, citate de .

Contract pentru alte 17 mașini în octombrie

În toamna anului 2025, Cancelaria premierului Bolojan a încheiat un contract de leasing operațional pentru 17 autovehicule Dacia Duster pick-up noi și a anunțat că Ford a fost dispusă să pună la dispoziție, printr-un contract de comodat (gratuit), două autoturisme electrice Puma, produse în România.

Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului, declara anul trecut că acele 17 mașini închiriate vor fi folosite de angajații Cancelariei și de demnitari și că numărul acelor mașini este suficient.

În plus, Jurca se lăuda atunci că a economisit sute de mii de lei prin acel contract în care Palatul Victoria a închiriat cel 17 mașini pentru o perioadă de trei luni.

„Aveam un contract cu RAAPPS pentru 30 de mașini cu șef, costurile erau aproximativ 850.000 de lei, astfel că am redus costurile la jumătate, inițial. În toată această perioadă am căutat soluții ca suma să fie mai mică. Am cerut ofertă de preț atât de la RAAPPS pentru a închiria mașini cu șofer sau fără șofer, cât și de la Ford și Dacia, doi producători din România. Ofertele de la RAAPPS au fost de 120.000 de lei lunar, iar oferta de la Dacia a fost de 80.000 dei lei pe lună. În discuțiile cu cei de la Ford am convenit să fie alocată cu contract de comodat gratuit, două mașini, pentru a fi folosite de colegii din Cancelarie.”, spunea șeful Cancelariei .