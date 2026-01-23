Ceartă în Coaliție, dar la nivel de București. Daniel Băluță, reproșuri dure pentru Ciprian Ciucu

Fost contracandidat la lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, edilul Sectorului4, îl ceartă pe noul primar general pentru haosul din București. Măsurile, copiate de la Ilie Bolojan nu sunt cele mai bune.

Băluță critică măsurile lui Ciucu la Capitală

Daniel Băluță, și președinte PSD București îi spune lui Ciucu să se mai gândească la majorarea prețurilor la biletele STB și să nu dea oameni afară din instituții, doar pentru că așa a văzut la Ilie Bolojan.

„Condamn cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune și de soluții de care Primarul General dă dovadă cu fiecare zi ce trece. Într-o perioadă în care costul vieții a crescut foarte mult, aproape insuportabil pentru persoanele vulnerabile și pentru oamenii care au reală nevoie de ajutor, scumpirea tarifelor pentru transportul în comun sau lăsarea fără loc de muncă a oamenilor care lucrează în instituțiile publice din subordinea PMB sunt măsuri care trădează disperare, lipsă de soluții și o mare nedreptate la adresa oamenilor.”, scrie Daniel Băluță într-un comunicat al PSD București.

Ciprian Ciucu, acuzat de cinism

„Mai mult, este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afișează Primarul General la adresa oamenilor suferinzi și a persoanelor cu handicap, care nu și-au mai primit indemnizațiile și stimulentele de aproape doi ani și cărora Primarul General le spune cu nonșalanță că nici nu vor vedea vreun ban prea curând, pentru că nu are de unde să le achite sumele restante, în condițiile în care discutăm despre echitate, solidaritate, dreptate socială și nu despre altceva.

Drept urmare, îl somez public pe Primarul General să nu se mai plângă la nesfârșit și să vină în fața oamenilor cu soluții concrete, așa cum ne-au fost anunțate ele în campania electorală, pentru că, în lipsa acestor soluții, încrederea oamenilor a fost înșelată. Dacă se simte depășit, îi transmit Primarului General să ceară urgent ajutor și să cheme la dialog partidele politice și pe reprezentanții societății civile, să lucrăm împreună la un plan concret de măsuri sustenabile, pe termen mediu și lung, la o Lege a Bucureștiului, care să ofere atât protecție pentru categoriile vulnerabile, cât și predictibilitate și generare de resurse pentru dezvoltarea Capitalei.”, a declarat Daniel Băluță, președintele PSD București.

Ce măsuri a anunțat Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că este necesară creșterea prețului pentru călătoriile cu STB, de la 3 lei la 5 lei. De asemenea, urmează să fie închise o serie de instituții publice care „nu mai au niciun fel de rațiune de a exista”, dar care cheltuie bani pe chirii și mașini.

„Vor fi și măsuri nepopulare. Vor fi, pentru că efectiv a ajuns cuțitul la os. Este foarte probabil – anunț în premieră – și este și necesar să creștem prețul călătoriei pentru STB. Sunt pus în situația de a face multe reforme structurale, unele grele: comasări, restructurări, încheieri de companii, de administrații, de instituții publice.

Deja pot să anunț în premieră că pe ordinea de zi de săptămâna viitoare a Consiliului Local o mică parte, o primă serie de instituții publice vor fi închise. Este vorba de câteva instituții care nu mai au niciun fel de rațiune de a exista, dar care cheltuie bani pe chirii, pe mașini.”, a precizat .