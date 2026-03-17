Salarii tăiate pentru parlamentarii cu vuvuzele. Cât îi costă scandalul de săptămâna trecută din Parlament (VIDEO)

Adrian A
17 mart. 2026, 14:17
Cuprins
  1. Cât plătesc parlamentarii cu vuvuzele
  2. Circul făcut de opoziție în Parlament

Au rămas cu jumătate din bani. Cu asta s-au ales parlamentarii care au huiduit și au suflat în vuvuzele la ședința privind folosirea bazei Kogălniceanu de către SUA. Bineînțeles, și cu amintirea circului făcut atunci.

Cât plătesc parlamentarii cu vuvuzele

Parlamentarii care au făcut scandal în plenul reunit la dezbaterea privind utilizarea bazelor militare de către SUA, strigând şi suflând în vuvuzele, au fost sancţionaţi cu reducerea cu 50% a salariului pentru 3 luni.

Anunțul a fost făcut de deputatul liberal Alina Gorghiu.

„Vă amintiți imaginile din plenul reunit de săptămâna trecută, în care se auzeau urlete și vuvuzele în Parlamentul României?
Pentru acele comportamente, parlamentari SOS au fost sancționați în Comisia Juridică din care fac parte, cu reducerea cu 50% a indemnizației pentru 3 luni.
Spun fără echivoc: o astfel de conduită nu poate fi acceptată.
Nu este libertate de exprimare să stai cu vuvuzele lângă microfon.
Nu este libertate de exprimare să urli și să bruiezi lucrările.
Nu este libertate de exprimare să transformi dezbaterea în agresivitate.
Sesizarea a vizat exact aceste derapaje:
• limbaj jignitor și agresiv,
• perturbarea ședințelor de plen,
• comportamente incompatibile cu demnitatea funcției de parlamentar.
Parlamentul este locul legilor, nu al vuvuzelelor.”, scrie Alina Gorghiu.

Circul făcut de opoziție în Parlament

Săptămâna trecută, parlamentarii au fost chemați să voteze decizia CSAT cu privire la cererea SUA de a folosi bazele militare românești, Kogălniceanu și Câmpia Turzii, pentru misiuni legate de războiul din Iran.

Însă, opoziția, care brusc nu l-a mai susținut pe Trump, a făcut un adevărat circ. Reprezentanții coaliției de guvernare cu greu au putut să își susțină discursurile de la tribuna parlamentului, printre huiduielile și fluierăturile celor din opoziție, conduși de AUR. Adică exact cei care chemau americanii în România.

Până la urmă, Sorin Grindeanu, care a prezidat ședința a fost nevoit să suspende dezbaterile din cauza scandalului infernal făcut de opoziție și s-a trecut direct la vot. 272 de parlamentari au votat „pentru”, 18 „contra”, 5 abțineri, 2 parlamentari nu au votat.

Cu alte cuvinte, după sancțiunile anunțate astăzi, parlamentarii cu vuvuzele s-au ales și… cu banii luați.

Câștigătorii premiilor USR Tineret: Călin Georgescu a primit premiul „Scuză-mi stilul”, iar Marcel Ciolacu a fost desemnat „Căutătorul de Comori”. Lista completă (FOTO)
Politică
Câștigătorii premiilor USR Tineret: Călin Georgescu a primit premiul „Scuză-mi stilul”, iar Marcel Ciolacu a fost desemnat „Căutătorul de Comori”. Lista completă (FOTO)
Cum s-a răzbunat PSD pe Ilie Bolojan. Noul stadion din Oradea, lăsat fără finanțare
Politică
Cum s-a răzbunat PSD pe Ilie Bolojan. Noul stadion din Oradea, lăsat fără finanțare
Este scandal în Parlament pe pensiile militarilor. Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, se ceartă cu PSD (VIDEO)
Politică
Este scandal în Parlament pe pensiile militarilor. Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, se ceartă cu PSD (VIDEO)
EXCLUSIV: Mircea Dinescu a răbufnit: „Papagalii care conduc România nu au înțeles nimic. Suntem o gazdă de hoți.” (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Mircea Dinescu a răbufnit: „Papagalii care conduc România nu au înțeles nimic. Suntem o gazdă de hoți.” (VIDEO)
Fostul ministru Ilan Laufer, accident cu trotineta pe care se afla cu gemenii săi
Politică
Fostul ministru Ilan Laufer, accident cu trotineta pe care se afla cu gemenii săi
Barometrul securității naționale 2026. Se tem românii de război? Ce spun despre siguranța României (GRAFICE)
Politică
Barometrul securității naționale 2026. Se tem românii de război? Ce spun despre siguranța României (GRAFICE)
Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
Economic
Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan după exploziile din Kabul. Ce spun autoritățile talibane despre atac (VIDEO)
Politică
Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan după exploziile din Kabul. Ce spun autoritățile talibane despre atac (VIDEO)
Băsescu cere mai multă transparență din partea Armatei. Guvernul trebuie să pregătească populația pentru un eventual conflict
Politică
Băsescu cere mai multă transparență din partea Armatei. Guvernul trebuie să pregătească populația pentru un eventual conflict
Reorganizarea adminstrativ-teritoriale necesită voință. Președintele CCIR arată unde se blochează reforma (VIDEO)
Politică
Reorganizarea adminstrativ-teritoriale necesită voință. Președintele CCIR arată unde se blochează reforma (VIDEO)
15:24 - Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)
15:20 - Câștigătorii premiilor USR Tineret: Călin Georgescu a primit premiul „Scuză-mi stilul”, iar Marcel Ciolacu a fost desemnat „Căutătorul de Comori”. Lista completă (FOTO)
15:00 - Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară
14:59 - Alertă! A fost descoperită o dronă pe un câmp: „Conține un dispozitiv explozibil”. Locul unde a fost găsită
14:46 - Cum s-a răzbunat PSD pe Ilie Bolojan. Noul stadion din Oradea, lăsat fără finanțare
14:45 - Pericol în Strâmtoarea Ormuz: Escorta nu mai e suficientă, navele rămân vulnerabile
14:44 - Alina Laufer, prima reacție după accidentul în care i-au fost implicați gemenii și soțul: „A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni”
14:32 - Revin ninsorile în România? Cum va fi vremea în următoarele zile. Anunțul făcut de ANM
14:21 - Trupul unei adolescente dispărute a fost găsit în Canalul Dunăre-Marea Neagră, la Agigea
14:14 - Experiență șocantă pentru Iulia Pârlea: Un bărbat mascat a urmărit-o și s-a urcat în mașina ei. Ce a urmat