Salarii tăiate pentru parlamentarii cu vuvuzele. Cât îi costă scandalul de săptămâna trecută din Parlament (VIDEO)

Au rămas cu jumătate din bani. Cu asta s-au ales parlamentarii care au huiduit și au suflat în vuvuzele la ședința privind folosirea bazei Kogălniceanu de către SUA. Bineînțeles, și cu amintirea circului făcut atunci.

Cât plătesc parlamentarii cu vuvuzele

Parlamentarii care au făcut scandal în plenul reunit la dezbaterea privind utilizarea bazelor militare de către SUA, strigând şi suflând în vuvuzele, au fost sancţionaţi cu reducerea cu 50% a salariului pentru 3 luni.

Anunțul a fost făcut de deputatul liberal Alina Gorghiu.

„Vă amintiți imaginile din plenul reunit de săptămâna trecută, în care se auzeau urlete și vuvuzele în Parlamentul României?

Pentru acele comportamente, parlamentari SOS au fost sancționați în Comisia Juridică din care fac parte, cu reducerea cu 50% a indemnizației pentru 3 luni.

Spun fără echivoc: o astfel de conduită nu poate fi acceptată.

Nu este libertate de exprimare să stai cu vuvuzele lângă microfon. Nu este libertate de exprimare să urli și să bruiezi lucrările. Nu este libertate de exprimare să transformi dezbaterea în agresivitate.

Sesizarea a vizat exact aceste derapaje: • limbaj jignitor și agresiv, • perturbarea ședințelor de plen, • comportamente incompatibile cu demnitatea funcției de parlamentar.

Parlamentul este locul legilor, nu al vuvuzelelor.”, scrie Alina Gorghiu.

Circul făcut de opoziție în Parlament

Săptămâna trecută, parlamentarii au fost chemați să voteze cu privire la cererea SUA de a folosi bazele militare românești, Kogălniceanu și Câmpia Turzii, pentru misiuni legate de războiul din Iran.

Însă, opoziția, care brusc nu l-a mai susținut pe Trump, a făcut un adevărat circ. Reprezentanții coaliției de guvernare cu greu au putut să își susțină discursurile de la tribuna parlamentului, printre huiduielile și fluierăturile celor din opoziție, conduși de AUR. Adică exact cei care chemau americanii în România.

Până la urmă, Sorin Grindeanu, care a prezidat ședința a fost nevoit să suspende dezbaterile din cauza și s-a trecut direct la vot. 272 de parlamentari au votat „pentru”, 18 „contra”, 5 abțineri, 2 parlamentari nu au votat.

Cu alte cuvinte, după sancțiunile anunțate astăzi, parlamentarii cu vuvuzele s-au ales și… cu banii luați.