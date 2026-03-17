Salarii tăiate pentru parlamentarii cu vuvuzele. Cât îi costă scandalul de săptămâna trecută din Parlament (VIDEO)

Au rămas cu jumătate din bani. Cu asta s-au ales parlamentarii care au huiduit și au suflat în vuvuzele la ședința privind folosirea bazei Kogălniceanu de către SUA. Bineînțeles, și cu amintirea circului făcut atunci.
Parlamentarii care au făcut scandal în plenul reunit la dezbaterea privind utilizarea bazelor militare de către SUA, strigând şi suflând în vuvuzele, au fost sancţionaţi cu reducerea cu 50% a salariului pentru 3 luni.
Anunțul a fost făcut de deputatul liberal Alina Gorghiu.
Săptămâna trecută, parlamentarii au fost chemați să voteze decizia CSAT cu privire la cererea SUA de a folosi bazele militare românești, Kogălniceanu și Câmpia Turzii, pentru misiuni legate de războiul din Iran.
Însă, opoziția, care brusc nu l-a mai susținut pe Trump, a făcut un adevărat circ. Reprezentanții coaliției de guvernare cu greu au putut să își susțină discursurile de la tribuna parlamentului, printre huiduielile și fluierăturile celor din opoziție, conduși de AUR. Adică exact cei care chemau americanii în România.
Până la urmă, Sorin Grindeanu, care a prezidat ședința a fost nevoit să suspende dezbaterile din cauza scandalului infernal făcut de opoziție și s-a trecut direct la vot. 272 de parlamentari au votat „pentru”, 18 „contra”, 5 abțineri, 2 parlamentari nu au votat.
Cu alte cuvinte, după sancțiunile anunțate astăzi, parlamentarii cu vuvuzele s-au ales și… cu banii luați.