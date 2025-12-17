Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a reacționat public pe tema salariului minim, lansând un avertisment direct la adresa premierului Ilie Bolojan. Social-democratul susține că legea nu lasă loc de interpretări și acuză tensiuni tot mai vizibile în interiorul coaliției de guvernare.

Ce spune fostul ministru despre salariul minim

Marius Budăi afirmă că actualul cadru legislativ impune în mod explicit majorarea salariului minim, iar Executivul nu poate amâna sau evita această obligație prin decizii politice. În opinia fostului , orice discuție publică despre oportunitatea creșterii este lipsită de relevanță juridică.

„Pe legislația în vigoare, domnul prim-ministru Bolojan este obligat să majoreze salariul minim! Așadar, opiniile sale pe acest subiect sunt irelevante în fața obligației legale.”, a transmis Budăi.

Social-democratul avertizează că o eventuală încercare de derogare prin ordonanță de urgență ar putea eșua în Parlament și ar provoca tensiuni politice majore. Budăi susține că o astfel de abordare ar reprezenta o asumare riscantă pentru Guvern, în actualul context parlamentar.

„Probabil se gândește la o derogare de la lege printr-o ordonanță de urgență. Sfatul meu este să nu se joace cu focul! O astfel de ordonanță ar putea pica în Parlament. Eu personal voi vota împotriva unei derogări de la Legea salariului minim. Și cred că mulți colegi din PSD gândesc la fel!”, a subliniat Budăi.

Ce semnal politic transmite PSD partenerilor de guvernare

În mesajul său, fostul ministru face trimitere la conflictele recente din coaliție și la decizii pe care PSD refuză să le mai susțină necondiționat. Budăi invocă votul din Senat împotriva unui ministru USR drept un exemplu clar de delimitare politică.

„Să ia aminte la votul PSD de zilele trecute din Senat împotriva doamnei ministru USR care a lăsat fără apă sute de mii de oameni! Nu putem gira la nesfârșit deciziile unilaterale sau prostiile unor parteneri de guvernare care lovesc în alegătorii PSD!”

Cum este stabilit, de fapt, salariul minim potrivit legii

Marius Budăi explică faptul că legea stabilește un mecanism clar de calcul, raportat direct la salariul mediu brut pe economie. Potrivit acestuia, trebuie să se încadreze într-un interval procentual bine definit.

„Pe legea în vigoare, salariul minim trebuie să fie cuprins între 47% și 52% din salariul mediu brut pe economie, care în octombrie a ajuns la 9.152 de lei. Deci pentru 2026 salariul minim brut ar trebui stabilit undeva între 4.300 și 4.760 de lei.”

De ce respinge Budăi acuzațiile privind stabilirea „din pix” a salariului minim

Fostul ministru critică declarațiile unor reprezentanți USR, susținând că salariul minim nu este rezultatul unei decizii arbitrare, ci al unui calcul prevăzut clar în legislație. În acest context, el face referire directă la afirmațiile ministrului Economiei: „Asta ca să știe și cei de la USR că salariul minim nu se stabilește din pix, cum susținea aiurea domnul ministru Miruță de la Economie.”

Budăi afirmă că PSD ia în considerare impactul asupra firmelor și susține menținerea facilităților fiscale pentru salariul minim. Totodată, el reiterează propunerea privind impozitarea progresivă, ca instrument de reducere a poverii fiscale pentru veniturile mici.

„Și da, ținem cont de mediul de afaceri. De aceea, scutirea de taxe a primilor 300 de lei din salariul minim trebuie menținută.”

„Iar dacă PNL și USR vor cu adevărat să susțină mediul de afaceri, atunci să accepte propunerea PSD privind impozitarea progresivă, cu scăderea de taxe pe mici, deci și pe salariul minim, ceea ce implică un cost mai mic al forței de muncă pentru firme. Soluții există. Trebuie doar să ieșiți din demagogie!” mai adugă Budăi, potrivit Capital.