PSD nu renunță la majorarea salariului minim. Ce va face Sorin Grindeanu pentru alegătorii săi

Adrian Teampău
15 dec. 2025, 23:54
Sorin Grindeanu a dat o explicație pentru care unii vor putea în continuare cumula pensia cu salariul la stat. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Sorin Grindeanu nu renunță la salariul minim
  2. Sindicatele cere majorarea salariului minim

Sorin Grindeanu a declarat, la Timișoara, că partidul său nu renunță la majorarea salariului minim pe economie. Politicianul PSD a mai coborât tonul, însă, și nu se mai pronunță atât de vehement în susținerea acestei măsuri.

Șeful social-democraţilor a declarat, luni seara, la Timişoara, că majorarea salariului minim rămâne una dintre cerinţele adresate Guvernului. Sorin Grindeanu a spus că așteaptă o decizie a premierului Bolojan pe acest subiect. Totodată, el a estimat că finalul anului va fi liniștit, fără convulsii politice sau sociale.

„Creşterea salariului minim este una din cerinţele pe care noi le-am avut la adresa Guvernului. Să vedem cum hotărăşte primul ministru. Evident că vom lupta în continuare pentru această majorare (de la 4.050 de lei la 4.350 de lei, n.r.)”, a spus Grindeanu.

Politicianul social-democrat a spus că în aceste zile tensionate, în contextul protestelor pentru independența justiției, se constată că lucrurile bune se fac prin dialog. El a făcut trimitere la Ilie Bolojan pe care, social-democrații îl acuză că nu acceptă dialogul și că încearcă să-și impună punctele de vedere fără să negocieze în coaliție.

„Cred că ar trebui ca lumea să se gândească mai bine, de exemplu, în aceste zile, când vedem că e tensiunea aceasta ridicată pe tema justiţiei, că lucrurile bine făcute sunt cele care se fac în dialog, de către profesionişti. Iar noi încurajăm acest lucru. Orice lege e perfectibilă, pot exista legi mai bune, dar i-aş îndemna pe toţi să lase jocurile politice pe acest subiect, al justiţiei, pentru că ceea ce se întâmplă acum sunt jocuri politice”, a spus Grindeanu.

Nu doar Sorin Grindeanu susține majorarea salariului minim pe economice. Reprezentanții salariaților au cerut premierului același lucru. Ei au avertizat că menținerea veniturilor la un nivel scăzut, concomitent cu majorarea taxelor și impozitelor, a inflației și a scumpirilor vor duce la sărăcirea populației.

Într-o scrisoare transmisă premierului, sindicaliștii din Cartel Alfa avertizează că aparentul consens din interiorul coaliției nu trebuie confundat cu aprobarea populației pentru politica de austeritate pe care o promovează. Aceștia arată că impresia că populația acceptă docilă deciziile guvernării este întreținută de mass-media controlată de partide. Însă aceasa nu reflectă opiniile reale ale cetățenilor.

Sindicaliștii mai atrag atenția asupra politiciilor incoerente ale guvernării Bolojan, în vederea recuperării deficitului. Pe de-o parte se reduc veniturile populației, prin diminuarea sporurilor, înghețarea salariilor bugetarilor și a pensiilor, dar și a creșterii  creșterea taxelor și impozitelor.

Pe de altă parte, sunt menținute cheltuielile nejustificate cu bunuri și servicii ale instituțiilor publice și lipsesc măsurile ferme împotriva marii evaziuni. Totodată, acuză sindicatele, guvernul protejează privilegiile unor categorii speciale de sinecuriști politici.

