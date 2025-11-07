Salariul Oanei Gheorghiu la Asociația „ ” a fost un subiect destul de controversat în cadrul coaliției de guvernare.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a clarificat, în emisiunea Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, pe B1 TV, controversele din jurul salariului obținut în perioada în care activa în cadrul asociației.

Salariul Oanei Gheorghiu la „Dăruiește Viață”. Cum răspunde ctiticilor

Ea a explicat că, din perspectiva unei persoane care câștigă venituri medii, suma poate părea mare, însă, munca depusă a fost pe măsură.

„Am spus deja despre salariu. Am avut un salariu care, da, dacă te uiți, poate, din perspectiva unui om care câștigă 5.000 – 6.000 de lei, e un salariu mare, dar este un salariu pe care l-am muncit, poate, de trei ori mai mult. Pentru că am livrat tot ce am promis și am muncit, uneori, 10, 12, 14 ore, n-am avut weekenduri. ”, a declarat Gheorghiu.

Salariul Oanei Gheorghiu la „Dăruiește Viață”. De ce consideră vicepremierul că acesta era justificat

Oana Gheorghiu a insistat că proiectele mari și bugetele importante necesită profesioniști bine plătiți. Ea a explicat că echipa asociației era mică, formată din doar șapte-opt persoane, dar gestiona proiecte de peste 100 de milioane de euro.

„Nu poți să faci genul ăsta de proiecte și de bugete fără să plătești oamenii bine. Și, în activitatea mea, cred că am făcut tot ce trebuia și că banii ăștia i-am meritat.

Au fost foarte multe lucruri, se spunea ‘au luat din banii donatorilor’. Nu. În ultimii șapte ani, salariile noastre și toate cheltuiele administrative ale asociației, fiindcă avem un sediu, plătim curent electric, plătim internet, tot ce se plătește când ai un sediu, plus salariile angajaților și am fost o echipă mică.

Noi am gestionat proiecte de peste 100 de milioane de euro cu o echipă de șapte, opt oameni. ”, a mai spus .

Cum au fost acoperite cheltuielile administrative ale ONG-ului?

Vicepremierul a explicat că salariile și cheltuielile administrative nu au fost plătite din donațiile oamenilor, ci în mare parte din dobânzile generate de fondurile strânse.

„Dacă salariile noastre au fost o problemă … iar banii ăștia, de cele mai multe ori, au fost acoperiți în ultimii șapte ani din dobânzi.

Pentru că atunci când vrei să construiești și o casă, nu te apuci să construiești fără să ai niciun ban în cont. Întâi strângi niște bani și după aceea semnezi contractul cu constructorul. La fel și noi. Am strâns fondurile, am început să lucrăm la proiect, dar pe măsură ce strângeam fondurile, ca un om chibzuit, i-am pus în cont de depozit, ca să producem dobânzi.

Iar în ultimii ani, cheltuielile noastre administrative au fost acoperite din aceste dobânzi. Asta nu este decât o dovadă de competență și de gândire strategică, astfel încât toți banii care au venit de la donatori și de la companii să se ducă în proiect.

Mai mult de atât, ce să spun? Salariile noastre cred că au reprezentat sub 2% din bugetul asociației pe un an de zile. Cu totul, cheltuielile sunt 3,3%.”, a mai explicat ea.

Ce transmite Oana Gheorghiu celor care o critică

Mesajul final al vicepremierului a fost unul direct: Își asumă integral munca și spune că nu a încasat niciodată un ban nemuncit.

„Cred că ar trebui să ne uităm la impact și da, oamenii care muncesc trebuie să fie plătiți și asta o să susțin. Iar în ONG-ul nostru am fost atât de puțini și am făcut atât de multe lucruri. Sunt cu conștiința împăcată că nu am luat niciun ban nemuncit niciodată”, a mai spus vicepremierul.”, a încheiat ea.